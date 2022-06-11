184 000 доларів за кілограм. Чому цей чай продають за захмарною ціною

У ресторані Гонконгу подають напій за ціною 3 500 доларів за порцію

У ресторані вишуканої кухні в Гонконзі подають чай, вартість якого сягає 184 тисячі доларів за кілограм.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN Travel. Там з'ясували, з чим полягає його особливість.

Особливий вид чаю зі скель в горах Уї на сході Китаю

Аромат чаю приваблює відвідувачів у заклад міста Козуей-Бей. Автору статті і мандрівнику влаштували спеціальну дегустацію трьох видів цього дорогого напою.

Там були три різних сорти гарячого чаю: необроблений пуер з ароматом сливи, Gold Needle Dian Hong (відносно новий чорний чай з Юньнані) і rougui з ароматом торфу — тип чаю улун з гірських порід з гори Уї в китайській провінції Фуцзянь. А також — чай з льодом Full Blossom Rougui, який подається в п'яти склянках Riedel.

"Понюхайте, будь ласка. З келихом для коньяку ви можете отримати більше фруктового запаху. З келихом для бургундського ви вловлюєте більше квіткових ароматів", — каже офіціант.

Це незвичайний і сучасний спосіб дегустації чаю. Ресторан Glassbelly спеціалізується на чаї улун з Уї — одному з найдорожчих сортів чаю на планеті.

Фото: Niu Lan Keng Rougui за ціною 4560 доларів за бляшанку (25 грамів), один з найдорожчих китайських чаїв на ринку (facebook.com/glassbelly)

Це особливий вид чаю — улун. Він росте на скелях в горах Уї на сході Китаю. У перекладі — "кам'яний чай". Відомі сорти гірського чаю з цієї області включають Rougui, Da Hong Pao і Shui Xian, які перекладаються як кориця, Велика червона мантія і Нарцис відповідно.

Найцінніший у Glassbelly — Niu Lan Keng Rougui, рідкісний сорт чаю Rougui з долини однойменного струмка в горах Уї. Роздрібна ціна — 36 000 гонконгських доларів (4560 доларів США) за 25 грамів або 184 615 доларів США за кілограм на момент написання статті. Одна порція чаю в ресторані коштує 28 000 гонконгських доларів (3 577 доларів). Для порівняння, на невеликий чайник об'ємом 150-200 мл зазвичай йде близько п'яти грамів чайного листя.

Напій за рекордними цінами. Унікальні чайні аукціони

Рідкісні сорти чаю вже давно продаються в Китаї за захмарними цінами, пише CNN Travel. Втім, це не нова тенденція.

У 2002 році 20 грамів чаю Да Хун Пао — також чаю з гори Уї, колись призначеного тільки для імператора — були продані на аукціоні в Гуанчжоу за 180 000 юанів (28 000 доларів).

У 2009 році 100-грамовий Taiping Houkui (зелений чай з провінції Аньхой) був проданий на аукціоні в Цзінані за 200 000 юанів (31 300 доларів США).

У грудні 2021 року Sotheby's Hong Kong запустив свій перший чайний аукціон, присвячений вінтажному чаю пуер. Чайний пиріг вагою 330 грамів (спресоване чайне листя у формі коржа) продали за 562 500 гонконгських доларів (72 150 доларів США).

Розбираємося в китайському чаї. Основні види та сорти

Існує шість основних видів китайського чаю:

зелений; білий; жовтий; улун; чорний чай; темний чай.

Фото: Існує шість основних видів китайського чаю (facebook.com/glassbelly)

Кожен з них класифікується за тим, як обробляються листя і як довго вони ферментуються. Наприклад, зелений чай — не ферментований, а темний чай ферментується двічі.

"У кожній з цих категорій є різні сорти чаю, названі по-різному. Наприклад, це може бути місце, де він був зібраний. Чай пуер, скажімо, можна отримати тільки з певних місць в Юньнані. Листя теж важливі. Lapsang Souchong використовує весь чайний лист, а в Jin Jun Mei використовують тільки паростки листя", — пише автор статті.

"Щоб зрозуміти, чому деякі чаї дорогі, спочатку потрібно зрозуміти, що таке хороший чай", — пояснює Вінг Юнг, засновниця Glassbelly.

Це напрочуд складне питання, попри те, що чай є одним з найпопулярніших напоїв у світі.

"Основна проблема з китайським чаєм полягає в тому, що немає суб'єктивної відповіді на питання, що таке хороший чай. Коли справа доходить до продажу, є багато сентиментальних історій та художніх прийомів, але так мало про справжні аромати чаю. Вино і кава — ці напої рослинного походження, які продаються набагато краще, ніж китайський чай", — говорить Юнг.

Фото: Рідкісні сорти чаю на аукціонах в Китаї продають за рекордними цінами (facebook.com/glassbelly)

"Ми витрачали величезні суми на чайне листя "високого класу", але воно виявилося жахливим"

Загальновизнаної системи стандартів ціни на чай немає, і через це виникає плутанина у ціноутворенні. У порівнянні з вином або кавою, ринок чаю менш зрозумілий. Тому людям складніше зрозуміти, скільки повинен коштувати той чи інший сорт чаю і чому.

Юнг стверджує, що її команда за десять років у пошуках відповіді на це питання витратила на чай на 40 мільйонів гонконгських доларів (близько 5 мільйонів доларів). Це призвело до відкриття Glassbelly у 2021 році.

Вона сподівається, що такий заклад допоможе зробити ринок більш зрозумілим завдяки сучасному і науковому підходу до чаю.

"Можливо, чайна індустрія змінилася, але техніка продажів залишилася такою ж, як і 1000 років тому. Було багато ділових переговорів і секретних угод", — каже вона.

"Всі в Уі намагатимуться продати вам "справжній Да Хун Пао". Але є тільки шість материнських дерев Да Хун Пао — і вони не продаються. Автентичні Да Хун Пао, вирощені виключно з оригінальних дерев, також дуже обмежені. Тому дуже складно з'ясувати, чи відповідає чай тому, про що заявляє продавець. Ми витрачали величезні суми на ексклюзивні чайне листя "високого класу", але воно виявилося жахливим. Ми постійно вчилися", — говорить експерт.

Деякі сорти настільки рідкісні, що зовсім не продаються

Після десяти років подорожей між Гонконгом і материковим Китаєм — в основному на гору Уї — Юнг накопичила тисячі дегустаційних нотаток, щоб розробити версію лінійки китайського чаю для Glassbelly.

"Чай Уї — це бургундський чай, дуже складний. Це те, що в галузі називають "сирим чаєм" (не повністю ферментованим), тому він постійно змінюється як у вашій склянці, так і в роті", — говорить власниця закладу.

Фото: Ресторан Glassbelly спеціалізується на чаї улун з Уї — одному з найдорожчих на планеті (facebook.com/glassbelly)

Гірські чаї містять більше десятка типів смакових профілів, але є кілька вартісних — цитрусові, сандалове дерево і кориця. На одному з семінарів Glassbelly запрошують відвідувачів порівняти сирий і витриманий чай пуер, який високо цінується серед знавців чаю.

Рідкість — ще один фактор, не тільки для чаю пуер, але і для всіх сортів. Деякі сорти чаю настільки рідкісні, що на них немає цінника — листя не продається. Наприклад, оригінальні дерева Да Хун Пао охороняються державою. Це означає, що вони не збираються у комерційних цілях.

Що робить чай хорошим та смачним

"Чай допомагає розширити палітру смаку під час їжі. Тому це більш підходящий напій для поєднання з їжею, ніж кава і вино. Ваш язик буде більш чутливим, коли ви п'єте чай", — говорить Юнг.

За словами знавців, відчуття будуть відігравати все більш важливу роль у майбутньому чаю: все більше людей ігнорують класичні історії та маркетингові ходи. Замість цього вони просто хочуть зрозуміти, яким має бути хороший чай на смак. Варто звернути увагу на колір, аромат, смак, післясмак.

"Ми не варимо Niu Lan Keng Rougui кожен день, тому всі в захваті", - каже Юнг з посмішкою, наливаючи кожному в міні-чашки чаю на суму близько 28 000 гонконгських доларів (або 3 577 доларів).

Фото: Чай допомагає розширити палітру смаку під час їжі. Це більш підходящий напій для поєднання з їжею, ніж кава і вино (facebook.com/glassbelly)

"Від першого ковтка німіє язик. Потім аромати цитрусових і деревини, які ми пробували раніше, з'являються повільно, але в набагато більш згущеній і ніжній формі", — описує відчуття автор публікації.

"Чай має бути чистим, ароматним, гармонійним і живим — він змінюється на вашому язику", — говорить Юнг.

"Ган", часто перекладається як "солодкий", — це китайське слово, яке описує особливий вид солодощі й свіжості з відтінком гіркоти.

"Думаю, саме таким повинен бути смак хорошого чаю. І ось те, що ви шукали — відповідь на питання, чому чай може коштувати так дорого. Але є багато відмінного чаю все ж дешевшого, ніж пляшка прекрасного бургундського. Чи так це дорого?", — каже власниця ресторану.

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