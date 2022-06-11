184 000 долларов за килограмм. Почему этот чай продают по заоблачной цене

В ресторане Гонконга подают напиток по цене 3 500 долларов за порцию

В ресторане изысканной кухни в Гонконге подают чай, стоимость которого достигает 184 тысячи долларов за килограмм.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel. Там выяснили, с чем заключается его особенность.

Особый вид чая со скал в горах Уи на востоке Китая

Аромат чая завлекает посетителей в заведение в городе Козуэй-Бэй. Автору статьи и путешественнику устроили специальную дегустацию трех видов этого дорогого напитка.

Там были три разных сорта горячего чая: необработанный пуэр с ароматом сливы, Gold Needle Dian Hong (относительно новый черный чай из Юньнани) и Rougui с ароматом торфа — тип чая улун из горных пород из горы Уи в китайской провинции Фуцзянь. А также — чай со льдом Full Blossom Rougui, который подается в пяти стаканах Riedel.

"Понюхайте, пожалуйста. С бокалом для коньяка вы можете получить больше фруктового запаха. С бокалом для бургундского вы улавливаете больше цветочных ароматов", — говорит официант.

Это необычный и современный способ дегустации чая. Ресторан Glassbelly специализируется на чае улун из Уи — одном из самых дорогих сортов чая на планете.

Фото: Niu Lan Keng Rougui по цене 4560 долларов за жестяную банку (25 грамм), один из самых дорогих китайских чаев на рынке (facebook.com/glassbelly)

Это особый вид чая — улун. Он растет на скалах в горах Уи на востоке Китая. В переводе — "каменный чай". Известные сорта горного чая из этой области включают Rougui, Da Hong Pao и Shui Xian, которые переводятся как Корица, Большая красная мантия и Нарцисс соответственно.

Самый ценный в Glassbelly — Niu Lan Keng Rougui, редкий сорт чая Rougui из долины одноименного ручья в горах Уи. Розничная цена — 36 000 гонконгских долларов (4560 долларов США) за 25 грамм или 184 615 долларов США за килограмм на момент написания статьи. Одна порция чая в ресторане стоит 28 000 гонконгских долларов (3 577 долларов). Для сравнения, на небольшой чайник объемом 150-200 мл обычно идет около пяти граммов чайных листьев.

Напиток по рекордным ценам. Уникальные чайные аукционы

Редкие сорта чая уже давно продаются в Китае по заоблачным ценам, пишет CNN Travel. Впрочем, это не новая тенденция.

В 2002 году 20 граммов чая Да Хун Пао — также чая с горы Уи, когда-то предназначенного только для императора — были проданы на аукционе в Гуанчжоу за 180 000 юаней (28 000 долларов).

В 2009 году 100-граммовый Taiping Houkui (зеленый чай из провинции Аньхой) был продан на аукционе в Цзинане за 200 000 юаней (31 300 долларов США).

В декабре 2021 года Sotheby's Hong Kong запустил свой первый чайный аукцион, посвященный винтажному чаю пуэр. Чайный пирог весом 330 граммов (спрессованные чайные листья в форме лепешки) продали за 562 500 гонконгских долларов (72 150 долларов США).

Разбираемся в китайском чае. Основные виды и сорта

Существует шесть основных видов китайского чая:

зеленый; белый; желтый; улун; черный чай; темный чай.

Фото: Существует шесть основных видов китайского чая (facebook.com/glassbelly)

Каждый из них классифицируется по тому, как обрабатываются листья и как долго они ферментируются. К примеру, зеленый чай — не ферментированный, а темный чай ферментируется дважды.

"В каждой из этих категорий есть разные сорта чая, названные по-разному. К примеру, это может быть место, где он был собран. Чай Пуэр, скажем, можно получить только из определенных мест в Юньнани. Листья тоже важны. Lapsang Souchong использует весь чайный лист, а в Jin Jun Mei используют только почки листьев", — пишет автор статьи.

"Чтобы понять, почему некоторые чаи дорогие, сначала нужно понять, что такое хороший чай", — объясняет Винг Юнг, основательница Glassbelly.

Это удивительно сложный вопрос, несмотря на то, что чай является одним из самых популярных напитков в мире.

"Основная проблема с китайским чаем заключается в том, что нет субъективного ответа на вопрос, что такое хороший чай. Когда дело доходит до продажи, существует много сентиментальных историй и художественных приемов, но так мало о настоящих ароматах чая. Вино и кофе — эти напитка растительного происхождения, которые продаются намного лучше, чем китайский чай", — говорит Юнг.

Фото: Редкие сорта чая на аукционах в Китае продают по рекордным ценам (facebook.com/glassbelly)

"Мы тратили огромные суммы на чайные листья "высокого класса", но они оказались ужасными"

Общепризнанной системы стандартов цен на чай нет, и из-за этого возникает путаница в ценообразовании. По сравнению с вином или кофе, рынок чая менее понятен. Поэтому людям сложнее понять, сколько должен стоить тот или иной сорт чая и почему.

Юнг утверждает, что ее команда за десять лет в поисках ответа на этот вопрос потратила на чай на 40 миллионов гонконгских долларов (около 5 миллионов долларов). Это привело к открытию Glassbelly в 2021 году.

Она надеется, что такое заведение поможет сделать рынок более понятным благодаря современному и научному подходу к чаю.

"Возможно, чайная индустрия изменилась, но техника продаж осталась такой же, как и 1000 лет назад. Было много деловых переговоров и секретных сделок", — говорит она.

"Все в Уи будут пытаться продать вам "подлинный Да Хун Пао". Но есть только шесть материнских деревьев Да Хун Пао — и они не продаются. Аутентичные Да Хун Пао, выращенные исключительно из оригинальных деревьев, также очень ограничены. Поэтому очень сложно выяснить, соответствует ли чай тому, о чем заявляет продавец. Мы тратили огромные суммы на эксклюзивные чайные листья "высокого класса", но они оказались ужасными. Мы постоянно учились", — говорит эксперт.

Некоторые сорта настолько редки, что совсем не продаются

После десяти лет путешествий между Гонконгом и материковым Китаем — в основном на гору Уи — Юнг накопила тысячи дегустационных заметок, чтобы разработать версию линецки китайского чая для Glassbelly.

"Чай уи — это бургундский чай, очень сложный. Это то, что в отрасли называют "сырым чаем" (не полностью ферментированным), поэтому он постоянно меняется как в вашем стакане, так и во рту", ​​— говорит владелица заведения.

Фото: Ресторан Glassbelly специализируется на чае улун из Уи — одном из самых дорогих на планете (facebook.com/glassbelly)

Горные чаи содержат более дюжины типов вкусовых профилей, но есть несколько стоящих — цитрусовые, сандаловое дерево и корица. На одном из семинаров Glassbelly приглашают посетителей сравнить сырой и выдержанный чай пуэр, который высоко ценится среди знатоков чая.

Редкость — еще один фактор, не только для чая пуэр, но и для всех сортов. Некоторые сорта чая настолько редки, что на них нет ценника — листья не продаются. Например, оригинальные деревья Да Хун Пао охраняются государством. Это означает, что они не собираются в коммерческих целях.

Что делает чай хорошим и вкусным

"Чай помогает расширить палитру вкуса во время еды. Поэтому это более подходящий напиток для сочетания с едой, чем кофе и вино. Ваш язык будет более чувствительным, когда вы пьете чай", — говорит Юнг.

По словам знатоков, чувства будут играть все более важную роль в будущем чая: все больше людей игнорируют классические истории и маркетинговые ходы. Вместо этого они просто хотят понять, каким должен быть хороший чай на вкус. Стоит обратить внимание на цвет, аромат, вкус, послевкусие.

"Мы не варим Niu Lan Keng Rougui каждый день, поэтому все в восторге", — говорит Юнг с улыбкой, наливая каждому в мини-чашки чая на сумму около 28 000 гонконгских долларов (или 3 577 долларов).

Фото: Чай помогает расширить палитру вкуса во время еды. Это более подходящий напиток для сочетания с едой, чем кофе и вино (facebook.com/glassbelly)

"От первого глотка немеет язык. Затем ароматы цитрусовых и древесины, которые мы пробовали ранее, появляются медленно, но в гораздо более сгущенной и нежной форме", — описывает ощущения автор публикации.

"Чай должен быть чистым, ароматным, гармоничным и живым — он меняется на вашем языке", — говорит Юнг.

"Ган", часто переводимое как "сладкий", — это китайское слово, которое описывает особый вид сладости и свежести с оттенком горечи.

"Думаю, именно таким должен быть вкус хорошего чая. И вот то, что вы искали — ответ на вопрос, почему чай может стоить так дорого. Но много отличного чая все же дешевле, чем бутылка прекрасного бургундского. Так ли это дорого?", — говорит владелица ресторана.

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