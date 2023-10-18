1500 евро. Как украинцам в Норвегии получить деньги на возвращение домой

Украинцы, пользующиеся коллективной защитой в Норвегии, могут получить помощь на возвращение домой. Государство выделяет поддержку в 1500 евро.

Какие условия получения денег, РБК-Украина сообщает со ссылкой на норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI).

Несмотря на то, что в Норвегию в последние недели стало прибывать больше украинских беженцев, растет число и тех, кто хочет вернуться в Украину.

Правительство Норвегии предлагает поддержку, чтобы человек с защитой мог вернуться в Украину и осесть дома – 17500 норвежских крон (1500 евро) на норвежский банковский счет. Отмечается, что предложение всегда зависит от ситуации с безопасностью в стране, куда человек собирается вернуться.

Чтобы получить деньги, заявление на добровольное возвращение и копии билетов следует подать за 16 недель. Алгоритм действий такой:

Заполнить заявление о финансовой помощи для добровольного возвращения на родину на английском языке (pdf).

Добавить документы: описание того, как человек будет ехать домой (транспорт, маршрут и пункт назначения) на отдельном листе; копии билетов (автобус/поезд/самолет) до конечного пункта назначения; форму самодекларации, если человек будет возвращаться на своем автомобиле.

"Чтобы UDI выплатил финансовую поддержку для вашего возвращения, вы должны отправить документацию о том, что вы подали уведомление о переезде (выезд из Норвегии). Это не нужно делать одновременно с подачей заявки на финансовую поддержку для возвращения, но перед поездкой", – отмечается на странице ведомства.

Можно выбрать одну из альтернатив:

копия сообщения о переезде (выезде из Норвегии) с подтверждением или печатью из Национального реестра населения (Folkeregisteret)/налоговой службы;

или подтверждение от NAV, муниципалитета или государственного учреждения о том, что было подано уведомление о переезде (выезд из Норвегии).

или предоставить цифровую квитанцию от Норвежской налоговой администрации (Skatteetaten) о том, что было подано уведомление о переезде (выезд из Норвегии).

Все документы следует отметить своим номером DUF. Форму заявки и всю необходимую документацию нужно отправить по адресу: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

Уточнить информацию по заявке и документам можно по телефону +47 23 35 16 00 (нажать "7" – помощь в возвращении). Или написать письмо на почту varp@udi.no. Также можно связаться с другими региональными офисами UDI.

Фото: Регистрация украинских беженцев в Норвегии (gettyimages.com)

Если человек решит вернуться в Норвегию, деньги нужно будет вернуть полностью или частично. К примеру, если пройдет менее 12 месяцев, нужно будет вернуть 15 000 норвежских крон, если 18-24 месяцев – 5000 норвежских крон.

Напомним, мы писали, что в Норвегии наблюдается резкое увеличение потока украинских беженцев. В этой связи создадут 3000 дополнительных мест в центрах экстренного приема.

Тем временем в Швейцарии разработали план возвращения украинцев домой. За добровольный выезд в Украину после войны будут платить до 4000 евро.

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