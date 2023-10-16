Беспрецедентная ситуация. В скандинавской стране резко возрос поток украинцев

В Норвегии наблюдается резкое увеличение потока украинских беженцев. В связи с этим создадут 3000 дополнительных мест в центрах экстренного приема.

В течение последнего месяца больше половины всех прибывших в скандинавский регион украинцев обратились в Норвегию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lifeinnorway.net.

На днях норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI) сообщил о резком увеличении числа прибытий беженцев из Украины за последний месяц. Еженедельно в страну стали приезжать более 1000 украинцев.

"За последние четыре недели около 60% всех украинцев, прибывших в скандинавские страны, обратились в Норвегию", – рассказал директор UDI Фроде Форфанг.

Считается, что две трети беженцев прибыли непосредственно из Украины, а треть жили в другой европейской стране до приезда в Норвегию.

Из-за наплыва бежавших от войны центр приема в Роде работает с высокой загрузкой.

"В связи с увеличением прибытий в скором времени мы создадим от 2500 до 3000 дополнительных мест. Будет создано несколько новых помещений. Также мы отложим планы по закрытию некоторых существующих экстренных пунктов. Возможно, возникнет необходимость в быстром увеличении количества мест, если прибытие будет продолжаться такими темпами", – добавил чиновник.

Фото: Украинцы во временном центре в Норвегии (gettyimages.com)

В Управлении интеграции и разнообразия (IMDi) отмечают, что учитывая рост числа прибывших, темпы расселения в муниципалитетах должны быть увеличены, чтобы предотвратить долгое пребывание людей в пунктах временного приема. Ожидается, что в 2024 году потребуется размещение 35 000 беженцев.

"Это беспрецедентное явление в Норвегии – расселить столько беженцев за столь короткое время. Но получение статуса резидента – это только начало. Если мы хотим быстро интегрировать столько людей, нужно, чтобы как можно больше вышли на работу. Так можно стать финансово независимыми и выучить норвежский язык", – заметила директор IMDi Либе Рибер-Мон.

Ожидается, что значительное количество украинцев осенью закончат обучающие программы и начнут работать. С начала войны из Украины в Норвегию прибыли более 63 тысяч беженцев. 51 тысяч из них уже проживают или собираются стать резидентами муниципалитета.

Между тем, по данным Евростата, в нескольких странах Европы растет количество украинских беженцев. Среди них – Германия и Нидерланды.

Тем временемв Швейцарии разработали план возвращения украинцев домой. За добровольный выезд в Украину после войны будут платить до 4000 евро.

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