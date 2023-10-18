1500 євро. Як українцям у Норвегії отримати гроші на повернення додому

Українці, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу на повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро.

Які умови отримання грошей, РБК-Україна повідомляє з посиланням на норвезький Директорат у справах іноземців (UDI).

Попри те, що у Норвегію в останні тижні стало прибувати більше українських біженців, зростає у число й тих, хто хоче повернутися до України.

Уряд Норвегії пропонує підтримку, щоб людина із захистом могла повернутися в Україну та осісти вдома – 17500 норвезьких крон (1500 євро) на норвезький банківський рахунок. Зазначається, що пропозиція завжди залежить від ситуації з безпекою в країні, куди людина збирається повернутися.

Для того, щоб отримати гроші, заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів. Алгоритм дій такий:

Заповнити заяву на фінансову допомогу для добровільного повернення на батьківщину англійською мовою (pdf).

Додати документи: опис того, як людина їхатиме додому (транспорт, маршрут і пункт призначення) на окремому аркуші; копії квитків (автобус/потяг/літак) до кінцевого пункту призначення; форму самодекларації, якщо людина повертатиметься своїм автомобілем.

"Щоб UDI виплатив фінансову підтримку для вашого повернення, ви повинні надіслати документацію про те, що ви подали повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії). Це не треба робити одночасно із поданням заявки на фінансову підтримку для повернення, але перед поїздкою", – зазначається на сторінці відомства.

Можна вибрати одну з альтернатив:

копія повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії) з підтвердженням або печаткою з Національного реєстру населення (Folkeregisteret)/податкової служби;

або підтвердження від NAV, муніципалітету чи державної установи про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії).

або надати цифрову квитанція від Норвезької податкової адміністрації (Skatteetaten) про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії).

Всі документи слід позначити своїм номером DUF. Форму заявки та всю необхідну документацію слід надіслати на адресу: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

Уточнити інформацію щодо заявки та документів можна за телефоном +47 23 35 16 00 (натиснути "7" – допомога у поверненні). Або написати листа на пошту varp@udi.no. Також можна зв'язатися з іншими регіональними офісами UDI.

Фото: Реєстрація українських біженців у Норвегії (gettyimages.com)

Якщо людина вирішить повернутися потім до Норвегії, кошти треба буде повернути повністю чи частково. Наприклад, якщо мине менше 12 місяців, треба буде повернути 15 000 норвезьких крон, якщо 18-24 місяців – 5000 норвезьких крон.

Нагадаємо, ми писали, що у Норвегії спостерігається різке збільшення потоку українських біженців. У зв'язку із цим створять 3000 додаткових місць у центрах екстреного прийому.

Тим часом у Швейцарії розробили план повернення українців додому. За добровільний виїзд в Україну після закінчення війни платитимуть до 4000 євро.

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