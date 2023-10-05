Будут платить до 4000 евро. В Швейцарии разработали план возвращения украинцев домой

Правительство Швецарии обнародовало предварительную стратегию по возвращению украинских беженцев домой. На выезд дадут 6-9 месяцев после окончания статуса защиты.

Ожидается, что добровольно выехать захотят 80% беженцев. Украинцев предлагается поощрять деньгами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.ch.

Правительство Швейцарии "приняло к сведению" предварительную стратегию возможного возвращения беженцев домой, которую разработал Государственный секретариат по миграции (SEM) в сотрудничестве с властями кантонов.

Хотя сейчас невозможно предусмотреть, когда война закончится, планы чиновников исходят из того, что статус S (временная защита) украинцев может быть деактивирован в 2024 или 2025 году.

По прогнозам властей Швейцарии, вернуться домой добровольно смогут 80% украинцев (около 70 000 человек). Большинство из них – женщины и дети. Большинство из них имеют биометрические паспорта, поэтому не будут нуждаться в визе для поездки или в специальном проездном документе.

Остальные 20% беженцев (14 000 человек), скорее всего, останутся в Швейцарии и по истечении срока действия статуса S и предоставленного им времени для выезда. Ожидается, что этот показатель будет изменяться от продолжительности войны и степени ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Вероятность добровольного возвращения будет уменьшаться.

Поскольку после 5 лет непрерывного пребывания в стране беженцы имеют право получить швейцарское разрешение на проживание категории "B" (ежегодно возобновляется), власти Швейцарии считают, что нужно будет сделать все возможное для эффективного поощрения добровольного отъезда украинцев на родину.

Чиновники предлагают установить время, отведенное на выезд, в диапазоне от 6 до 9 месяцев, чтобы дать возможность спланировать поездку.

Добровольный выезд будет самостоятельным по суше. Принудительное возвращение самолетом будет крайней мерой. Не будут настаивать на быстром выезде людей, нуждающихся в особой поддержке – это примерно 1000 детей без сопровождения взрослых и 1600 беженцев в возрасте от 75 лет и с проблемами здоровья.

Фото: Прибытие украинцев в Швецию (gettyimages.com)

Также рассматривается вопрос о первоначальной финансовой помощи. Суммы могут изменяться, чтобы не поощрять людей ждать до последнего. Выплаты будут колебаться от 1000 до 4000 швейцарских франков (1037 и 4150 евро) на человека в зависимости от периода отправления.

МИД Швейцарии подчеркивает, что статус будет сохраняться до тех пор, пока люди из Украины будут нуждаться в защите.

В европейских странах рассуждают о поддержке украинских беженцев, которые решат вернуться в Украину. Соответствующие предложения рассматриваются правительствами. Швейцария и сейчас выплачивает на дорогу около 500 евро на человека.

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы могут жить и работать в Дании до марта 2025 года. О продолжении действия спецзакона заявило Министерство иммиграции и интеграции страны.

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