112 квартир. В Чернигове строят деревянные модульные дома для людей, потерявших жилье

В Чернигове строят модульный городок, в котором для людей, лишившихся жилья, готовят 112 квартир. В общей сложности возводят 7 двухэтажных деревянных домов.

В каких условиях будут проживать новые жители и когда можно будет заселяться, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на gorod.cn.ua.

Модульный городок возводят на улице Дрозда в Чернигове. Предполагается, что временное жилье там получат жители, лишившиеся крыши над головой из-за боевых действий и переселенцы.

В городке – семь деревянных двухэтажных домов с электрическими панелями обогрева. Они построены на фундаментах. Сейчас в помещениях прокладывают коммуникации и выполняют внутренние работы.

Деревянные сэндвич-дома разработаны украинскими проектантами и изготовлены из местных материалов. Они рассчитаны на 112 квартир – в каждом по 16. Всего строят 84 однокомнатных квартир площадью 38,6 м и 28 – двухкомнатных (на 28,7 кв. м).

Смарт-квартиры будут оборудованы санузлом и кухней. Их планируют передавать людям со всей необходимой мебелью.

Фото: Подготовка квартиры в модульном доме (suspilne.media)

Проект реализуется совместно с Национальным комитетом общества Красного Креста, который взял на себя основные расходы – стоимость самих домов в 156 млн гривен. На дальнейшее обустройство территории городские власти выделят 70 млн гривен.

По словам городского головы Владислава Атрошенко, все работы по благоустройству прилегающей территории – детскими площадками, зонами отдыха, фонарями и лавками – будут завершены к середине осени. В городок продолжат один из маршрутов общественного транспорта.

Отмечается, что в этих модульных домах люди будут жить годами, ведь восстановление их собственного жилья после войны произойдет не скоро. Срок эксплуатации таких модульных домов – до 100 лет.

Напомним, мы писали, где переселенцам предоставляют жилье на западе Украины и где открылись новые шелтеры.