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112 квартир. У Чернігові зводять дерев'яні модульні будинки для людей, що втратили житло

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Середа 25 січня 2023 14:27
112 квартир. У Чернігові зводять дерев'яні модульні будинки для людей, що втратили житло Фото: Будівництво модульного містечка в Чернігові (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чернігові будують модульне містечко, в якому для людей, що втратили житло, готують 112 квартир. Загалом зводять 7 двоповерхових дерев'яних будинків.

В яких умовах проживатимуть нові мешканці та коли можна буде заселятися, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на gorod.cn.ua.

Модульне містечко зводять на вулиці Дрозда у Чернігові. Передбачається, що тимчасове житло там отримають жителі, які втратили дах над головою через бойові дії та переселенці.

В містечку – сім дерев’яних двоповерхових будинків з електричними панелями обігріву. Вони зведені на фундаментах. Зараз в помешканнях прокладають прокладають комунікації і виконують внутрішні роботи.

Дерев'яні сендвіч-будинки розроблені українськими проєктантами й вироблені з місцевих матеріалів. Вони розраховані на 112 квартир – в кожному по 16. Загалом будують 84 однокімнатні квартири площею 38,6 м і 28 – двокімнатних (на 28,7 кв. м).

Смарт-квартири будуть обладнані санвузлом та кухнею. Їх планують передавати людям з усіма необхідними меблями.

112 квартир. У Чернігові зводять дерев'яні модульні будинки для людей, що втратили житло

Фото: Підготовка квартири в модульному будинку (suspilne.media)

Проект реалізується спільно з Національним комітетом товариства Червоного Хреста, який взяв на себе основні витрати – вартість самих будинків у 156 млн гривень. На подальше облаштування території міська влада виділить 70 млн гривень.

За словами міського голови Владислава Атрошенка, всі роботи з благоустрою прилеглої території – з дитячими майданчиками, зонами відпочинку, ліхтарями та лавками – будуть завершені до середини осені. До містечка продовжать один із маршрутів громадського транспорту.

Зазначається, що в цих модульних будинках люди житимуть роками, адже відновлення їхнього власного житла після війни відбудеться не швидко. Термін експлуатації таких модульних будинків – до 100 років.

Нагадаємо, ми писали, де переселенцям надають житло на заході України і де відкрилися нові шелтери.

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Чернігів модульный городок жилье для переселенцев
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