10 регионов. Где в Украине наиболее активно восстанавливается туризм

В 2023 году гостиницы в большинстве регионов продолжают активно работать и платить налоги. Государственное агентство развития туризма изучило, как изменились налоги от заведений, размещающих гостей.

В 10 регионах за первые 3 месяца года увеличились поступления в бюджет от туристической отрасли, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГАРТ.

В каких областях отели работали наиболее активно

Наибольший прирост налогов – на 98% – зафиксирован в Черновицкой области. В этом году от туристической отрасли региона поступило 5 млн 152 тыс. грн против 2 млн 600 тыс. грн за аналогичный период 2022 года. В 2021 году казна государства получила от Буковины такую же сумму, как и в 2022-м.

На втором месте – Ровенщина. Доля уплаченных налогов от гостиниц увеличилась на 17% – до 3 млн 430 тыс. грн. В прошлом году заведения размещения в этом регионе уплатили 2 млн 938 тыс. грн, что на 37% больше, чем в 2021 году.

На третьем месте – Львовщина. За первые 3 месяца 2023 года в бюджет от области поступило на 16% больше налогов, чем в прошлом – 60 млн 434 тыс. грн (в 2022 году – 52 млн 59 тыс. грн). Это также на 59% больше, чем в 2021 году – 37 млн 900 тыс. грн.

В этом году выросли налоговые поступления от деятельности гостиниц и на Закарпатье. По сравнению с 2022 годом на 15% (16 млн 842 тыс. грн против 14 млн 629 тыс. грн). А по сравнению с 2021 годом – на 46%.

На Волыни налоговые поступления также выросли – на 2% (2 млн 503 тыс. грн) по сравнению с 2022 годом (2 млн 451 тыс. грн). По сравнению с 2021 годом рост налогов составил 39% (1 млн. 800 тыс. грн.).

Виннитчина с начала года уплатила налога почти аналогичную с 2022 годом сумму – 4 млн 384 тыс. грн против 4 млн 353 тыс. грн. Рост в 1%. По сравнению с довоенным 2021 годом рост зафиксирован на уровне 7% (4 млн 100 тыс. грн).

Житомирская область уплатила на 16% налогов больше, чем за аналогичный период в 2022 году - 2 млн 279 тыс. грн против 1 млн 970 тыс. грн. И на 4% больше, чем в 2021 году (2 млн. 200 тыс. грн).

В Хмельницкой области с начала года налоговые поступления от гостиниц выросли на 4% – 4 млн 300 тыс. грн против 4 млн 123 тыс. грн. По сравнению с 2021 годом уплаченная в этом году сумма больше на 30% (3 млн 300 тыс. грн).

Днепропетровская область в начале года уплатила налогов на 4% больше (13 млн 268 тыс. грн), чем в 2022 году (12 млн 759 тыс. грн) и на 5% меньше (14 млн грн), чем в первом квартале 2021 года.

Незначительный рост туристических налогов зафиксирован в Кировоградской области – 2 млн 291 тыс. грн против 2 млн 290 тыс. за тот же период в 2022 году. Однако в 2021 году сумма составила 3 млн грн.

Фото: Туристы во Львове (pixabay.com)

В каких областях в туризме самая плохая ситуация

Наибольший спад поступлений от налогов туристической отрасли – в шести регионах, находящихся в зоне активных боевых действий, отмечают в ГАРТ. В частности:

в Луганской области – спад налоговых поступлений на 100%;

в Херсонской – на 97%;

в Донецкой – на 87%;

в Запорожской – на 79%;

в Николаевской – на 67%;

в Харьковской – на 54%.

В Одесской области гостиницы уплатили на 37% меньше налогов (15 млн 239 тыс. грн), чем в прошлом году за аналогичный период (24 млн 195 тыс. грн). По сравнению с 2021 годом налоговые поступления от туристической отрасли в этом курортном регионе снизились на 92%.

Снижение поступлений произошло и в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Так, Тернопольщина с начала года уплатила туристические налоги меньше на 23% (3 млн 120 тыс. грн), чем в этот же период в 2022 году (4 млн 32 тыс. грн). В 2021 году – 3 млн 300 тыс. грн.

В Прикарпатье спад на 9% – 30 млн 239 тыс. грн против 33 млн 379 тыс. грн в 2022 году и на 10% – по сравнению с 2021 годом (33 млн 700 тыс. грн).

Отели в Черниговской области уплатили меньше на 33% налогов (1 млн 731 тыс. грн), чем в 2022 году (2 млн 589 тыс. грн), в 2021 году поступления были 3 млн 500 тыс. грн.

В Сумской области спад налогов составляет 16% (1 млн 339 тыс. грн) по сравнению с 2022 годом (1 млн 592 тыс. грн) и 30% – с 2021 годом (1 млн 900 тыс. грн).

В этом году меньше поступлений было и в Полтавской области – на 8% по сравнению с 2022 годом. В Черкасской области – меньше на 13%.

В Киевской области в текущем году также отмечается спад налогов от заведений размещения – поступило 13 млн 953 тыс. грн, это на 15% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году (16 млн 418 тыс. грн). В 2021 году эта сумма составила 13 млн 800 тыс. грн.

В Киеве уменьшение налоговых поступлений от туротрасли достигает 47% – 56 млн 974 тыс. грн против 107 млн 629 тыс. грн в 2022 году и 125 млн 100 тыс. грн – в 2021-м.

Напомним, мы писали, сколько средств принес украинский туризм в 2023 году.

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