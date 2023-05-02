Самые низкие поступления. Сколько средств принес украинский туризм в 2023 году

В Украине подсчитали налоги от туристической отрасли за первый квартал 2023 года. В общей сложности бюджет получил 383 млн гривен.

Это на треть меньше, чем за первые три месяца 2022 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма Украины.

За январь-март 2023 года представители туристической отрасли уплатили на 29% меньше налогов (383 млн 221 тыс. грн), чем за первый квартал 2022 года (540 млн 406 тыс. грн). В прошлом году падение поступлений в бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составило 39% (в 2021 году в казну от туротрасли поступило 629 млн 135 грн).

Количество юридических лиц, занимающихся туризмом, уменьшилось на 35%, а физических – на 34%. В прошлом году за этот же период в туристической отрасли Украины стало на 44% меньше юридических лиц и на 36% – физических.

Больше всего поступлений в госбюджет за первый квартал 2023 года оплатили гостиницы – 61% (233 млн 693 тыс. грн). Впрочем, это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (299 млн 782 тыс. грн) и на 41% меньше за тот же период в 2021 году (394 млн 576 тыс. грн).

Турбазы и детские лагеря отдыха в этом году уплатили меньше на 48% налогов от деятельности – 25 млн. 652 тыс. грн. против 49 млн. 112 тыс. грн за первые три месяца прошлого года. С 2021 года налоговые поступления за этот период упали на 78%.

Инфографика: Налоги за 1 квартал (предоставлена ДАРТ)

На 20% больше налогов поступило от деятельности кемпингов и стоянок для автофургонов. Однако по сравнению с 2021 годом эта сумма уменьшилась на 67%.

Первый квартал года всегда характеризуется самыми низкими налоговыми поступлениями от туротрасли, отмечает председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Потому что туристический сезон в Украине начинается в мае и заканчивается в ноябре.

Фото: Туристическая локация в Ужгороде (pixabay.com)

"Для поддержки экономики большой части нашей страны важно, чтобы в этом году украинцы больше путешествовали по безопасным регионам страны, не только чтобы перезагрузиться и провести время с родными, но и для того, чтобы поддержать нашу отрасль, которая сегодня, как никогда, нуждается в туристах", – призвала она.

Напомним, мы писали, в каких регионах гостиницы уплатили больше налогов во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.