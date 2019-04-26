"Мовний закон" можуть відмінити: названа причина

Мовний закон прийняла Верховна Рада у четвер 25 квітня. Цю подію сприйняли із захватом багато українців. Проте є і ті, хто категорично не згоден із законом. Ряд депутатів вже висловилися категорично проти його прийняття.

"Ми цей закон обов’язково відмінимо після виборів у парламент", - заявив нардеп від "Опозиційного блоку" Євген Мураєв .

Чи є ризик відкату назад і ризик того, що закон можуть справді відмінити? На це питання відповів в ранковому ефірі телеканалу "Наш" очільник Столичної юстиції Станіслав Куценко.

Він відповів на запитання ведучої і її репліку про те, що був так званий закон "Ківалова-Колісніченка", який прийняли із порушеннями, що врешті стало підставою для його відміни.

За її словами, вже зареєстрований проект постанови про подальшу відміну "мовного закону", який був прийнятий 25 квітня, і наступним кроком буде подання до Конституційного суду.

"Щоб закон запрацював, нам потрібно як мінімум два етапи. Це підписання головою ВР, підписання президентом України. Говорити про те, що він вступив в дію, абсолютно рано. Той самий закон "Ківалова-Колісніченка" довгий час функціонував, його відмінили лише з часом. Так само і з цим законом – можуть бути абсолютно різні сценарії", - пояснив Станіслав Куценко.

Фото: Мовний закон прийняли 25 квітня 2019 року (РБК-Україна)

За його словами, якщо буде політична воля, то він буде підписаний і запрацює, і Конституційний суд може ще довго розглядати питання про неконституційність цього закону.

"Тому зараз щось припускати досить важко. Давайте дочекаємось того, щоб закон був підписаний і опублікований. Я би ще подискутував з приводу того, наскільки жорсткий або м'який буде цей закон. Нагадаю, що кримінальна відповідальність за невиконання цього закону була скасована", - додав він.

Телеведуча у свою чергу нагадала, що не всі бачили текст законопроекту. Так, за словами журналістів телеканалу, в день голосування 25 квітня далеко не всі депутати встигли ознайомитися із деталями "мовного закону", за який голосували.

"Так, є інформація, що деякі фракції отримали документ чи не за двадцять хвилин до голосування. Однак, нагадаю, що текст основного закону був доступний давно, із ним можна було ознайомитися. І всі прекрасно знають про понад дві тисячі правок. Майже всі правки були опрацьовані, і час для ознайомлення із законом був", - пояснив Станіслав Куценко.

Він нагадав, що на сферу приватного спілкування закон не поширюється.

"Він стосується публічної сфери, медичної, сфери освіти. Він не стосується приватного спілкування. Тому не треба переживати за те, що хтось ходитиме і контролюватиме, якою мовою ви говорите", - підкреслив очільник столичної юстиції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як люди святкували прийняття мовного закону.

Також під Верховною Радою проходила акція українців на підтримку мовного закону.