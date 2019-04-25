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У "Опоблоці" ініціювали скасування "мовного закону"

Новини » Політика    25.04.2019 - 17:01
У "Опоблоці" ініціювали скасування "мовного закону"
Фото: Олександр Вілкул (РБК-Україна)

Вілкул та Новинський зареєстрували відповідний проект постанови

Голова парламентської фракції "Опозиційний блок" Вадим Новінський і його заступник Олександр Вілкул зареєстрували у Верховній раді проект постанови, яким пропонують скасувати рішення парламенту про ухвалення в цілому законопроекту (№5670-д) про функціонування української мови як державної. Про це Вілкул повідомив на своєму Facebook.

"Подав у Раду проект постанови, який блокує підписання мовного закону! Таким чином, ні спікер парламенту А. Парубій, ні президент П. Порошенко не можуть підписати цей закон. Відповідно, цей закон не може вступити в силу", - написав Вілкул.

Він зазначив, що проект постанови поданий відразу після голосування мовного закону в сесійній залі. "Питання – чи піде Парубій на порушення законодавства, підписавши цей закон, без розгляду нашого проекту постанови", - додав Вілкул.

Крім того, згідно з інформацією на сайті Верховної ради, у четвер через трохи більше години після прийняття закону про українську мову народні депутати Юрій Бойко і Юлій Іоффе (обидва - позафракційні), а також Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Юрій Мірошниченко, Михайло Папієв (всі з фракції "Опозиційний блок") зареєстрували проект постанови (№5670-д-1) про скасування рішення Верховної ради України щодо мовного закону

Реєстрація такої ініціативи блокує можливість спікеру парламенту підписати прийнятий закон. Він зможе це зробити після того, як Верховна рада розгляне постанову про скасування і в разі, якщо відхилить його.

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