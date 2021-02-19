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На Укрпошті відмовилися спілкуватися українською мовою: "вы вообще, кто такой?"

Новость на русском → Кривий Ріг, П'ятниця 19 лютого 2021 14:32
На Укрпошті відмовилися спілкуватися українською мовою: "вы вообще, кто такой?" Укропошта попала в мовний скандал (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відділення Укрпошти в Кривому Розі потрапило в грандіозний скандал відразу з двох причин. Працівниця відділення обслуговувала відвідувачів без захисної маски, а потім вступила у перепалку з клієнтом, відмовляючись переходити на українську мову.

Відео інциденту розмістили на YouTube-каналі Baba kit.

Працівницю відділення Укрпошти відвідувачі попросили перейти на українську мову і зробили зауваження за відсутність маски. У відповідь вона почала грубіянити та викликала поліцію. Співробітникам поліції вона представилася адміністратором закладу і повідомила, що її почали знімати на камеру відвідувачі.

"Ви не маєте права мене знімати. Вийдіть звідси, ще раз вам кажу!" – сказала співробітниця пошти.

"Ні, я дочекаюся поліції. Може, ви хоча б маску одягли?" – відповів їй відвідувач.

Далі клієнт пригрозив, що повідомить про її поведінку керівництво компанії, а співробітниця пошти пообіцяла подати в суд за погрози.

"Я кажу, як мені зручно, і ніхто ніякою мовою не забороняв розмовляти. Я бачу дуже розумні. Поводитеся, як бидло", - продовжила перепалку працівниця Укрпошти.

Клієнт попросив жінку дати характеристику поведінки бидла, але працівниця пошти знову заявила, що він не має право її знімати на відео.

"Ви не носите маску, відповідаєте мені не державною мовою, ви відмовляєте мені в наданні послуг. Тоді хто і що тут порушує? Можете мені сказати? Хто з нас бидло?" – відрізав відвідувач.

Варто відзначити, що поліція так і не приїхала на виклик, але співробітниця пошти поспілкувалася з ними телефоном і трохи заспокоїлася.

В Укрпошті розгорівся мовний скандал

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі розгорівся мовний скандал у кав'ярні.

А також розповідали про те, що блогерша розгнівала мережу висловлюваннями про українську мову.

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