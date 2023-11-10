Зеленская в изысканном бежевом костюме встретилась с Бриджит Макрон (фото)
Елена Зеленская сейчас находит во Франции с рабочим и важным визитом и для своих встреч, она как всегда выбирает интересные наряды, поражающие раз за разом.
О том, какой образ выбрала первая леди Украины для встречи с Бриджит Макроном, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Facebook Зеленской.
Елена Зеленская в нежном образе встретилась с первой леди Франции
Первая леди Украины уже несколько дней находится в Франции с рабочими и очень важными визитами. В частности, они касаются детей, образования и культуры. И именно на этих встречах Елена снова и снова поражает своими нарядами.
Чтобы увидеться с Бриджит Макрон, женщина выбрала бежевый костюм, состоящий из бело-бежевого платья-корсета длины меди и жакета от украинского бренда The Coat.
Зеленская во время встречи с первой леди Франции поразила нежный костюм (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Свой образ любимая женщина Владимира дополнила тонким поясом в тон к костюму, который, кстати, выполнен из замши. А также лаконичной брошью из своей многочисленной коллекции в форме колосьев пшеницы от Ruslan Baginskiy.
Также Елена не забыла и о своих любимых туфлях лодочках, правда, на этот раз они были не черного цвета, а темно-горчичного и подходили к костюму.
Символизм бежевого цвета
Стоит отметить, что супруга президента избрала очень хорошее сочетание цветов, считающихся классическими.
А вот сам бежевый цвет символизирует тепло, уют, покой, размеренность, гармонию. Но он также имеет негативное значение, которое, кстати, очень подходит к ситуации в Украине. К ним относятся: тоска, уныние, скука, печаль, однообразие, монотонность, обыденность. В разных странах бежевый цвет трактуется по-разному. Например, в Китае он, как и белый цвет, означает траур, уныние, смерть.
Образ госпожи Елены снова доказывает то, что без символизма она свои луки не подбирает. Каждый элемент одежды имеет свои смыслы и посылы.
Зеленская во время встречи с первой леди Франции поразила нежным костюмом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
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