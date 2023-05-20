Код да Винчи существует: ватиканская ученая заявляет об апокалиптических посланиях на картинах

Некоторые ученые считают, что в картинах Леонардо да Винчи зашифрованное пророчество - точная дата, когда наступит конец света. Ватиканская исследовательница Сфорца Галиция заявляет, что код да Винчи действительно существует, хотя он отличается от того, который популяризировал писатель Дэн Браун в своей книге.

Какие тайны скрывают картины Леонардо да Винчи

Галиция эксперт по рукописям да Винчи из Калифорнийского университета. Она утверждает, что художник предусмотрел дату конца света, который якобы наступит 21 марта 4006 года. Но он намеренно скрыл послание, чтобы избежать негативной реакции.

Галиция проанализировала картину "Тайная вечеря". Ее создали по оригинальным эскизам да Винчи, подаренным Людовику XIII Французскому. Исследовательница заявила, что подсказки спрятаны в окне Христа. Впрочем, кроме этих утверждений, есть совсем мало существенного материала, доступного для анализа.

Следует отметить, что доказательная поддержка утверждения Галиции о решении "математической и астрологической" загадки похожа на простое заявление о доверии.

Интересовался ли да Винчи апокалипсисом

В конце жизни да Винчи проявлял интерес к апокалиптическим событиям. Доказательством этого являются многочисленные изображения сцен катаклизмов. Они отражают спускающиеся с неба потоки огня и кипящие моря. Некоторые картины сопровождаются заметками.

В последние годы жизни художник неоднократно изучал тему катастрофического шторма в своих рисунках и в письменных работах.

Некоторые предполагают, что эти эскизы отражают события эпохи да Винчи, такие, как бури и землетрясения. Но ученые не обнаружили доказательств, подтверждающих такие предположения.

Картина да Винчи "Всемирный потоп", 1517 г. (скриншот)

"Пусть вы увидите темный и пасмурный воздух, взбудораженный порывами встречных ветров, густой от непрерывного дождя, смешанного с градом и несущего туда и сюда бесконечное количество ветвей, оторванных от деревьев и смешанных с бесчисленными листьями. Везде можно увидеть деревья, вырванные яростью ветров, и обломки гор, которые уже были ободраны потоками, падающими в эти потоки и душащими их долины, пока взбудораженные реки не выйдут из берегов и не затопят широкие земли и их обитателей", - говорится в заметках да Винчи к картине о потопе.

Ученые предполагают, что эта работа да Винчи вероятно отражает его осознание мимолетности человеческого бытия и конечного разрушения всего сущего, а не Судный день, который, вероятно, наступит 21 марта 4006 года.