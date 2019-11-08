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Зірки Нацвідбору на Євробачення випустили альбом "про кохання в темних тонах"

STYLERЖиття    08.11.2019 - 13:55
Зірки Нацвідбору на Євробачення випустили альбом "про кохання в темних тонах"
Група BRAII (фото: прес-служба)

Група BRAII розжилася першим альбомом "Lovely Dark Things"

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2019 - група BRAII - випустили довгоочікуваний альбом, який отримав назву "Lovely Dark Things".

Фронтвумен колективу Оксана Бризгалова зізнається, що "Lovely Dark Things" - це набір її особистих історій про стосунки, зустрічі, розриви і пережитий біль.

"Композиції про кохання в темних тонах - його можна було б назвати і так", - каже артистка.

Втім, не тільки про кохання. Адже новий альбом дуже широкий і багатошаровий, щоб укладати його в ємні рядки простих пояснень. Він дивно різний - немов група визначила десяток ймовірних шляхів свого розвитку і залишила їх на суд слухача.

BRAII - Lovely Dark Things

Критики вже оцінили "Lovely Dark Things" і відзначили, що такий альбом - наочний приклад того, що виходить, коли за гітару і мікрофон беруться не просто музиканти, а захоплені меломани з вражаючим бекграундом і тонким смаком.

Зірки Нацвідбору на Євробачення випустили альбом &quot;про кохання в темних тонах&quot;

Група BRAII (фото: прес-служба)

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