Учасники Х-Фактора презентували експериментальний альбом і кліп

Група "Хмарно з Проясненнями" - учасники шоу Х-Фактор (фото: прес-служба)

Група "Хмарно з Проясненнями" порадувала шанувальників новими релізами

Учасники ювілейного шоу Х-Фактор 10 на телеканалі СТБ, інді-група Хмарно з Проясненнями представила експериментальний міні-альбом "Те".

У цьому міні-альбомі ми хотіли поекспериментувати з напрацюваннями які в нас були, ще трошки пошукати стиль, щоб бути більш впевненими у ньому, коли працюватимемо над першим лонгплеєм", - кажуть музиканти.

Хмарно з Проясненнями - Те

А напередодні прем'єри свого другого за рахунком ЕР, група презентувала кліп на пісню "Відповідай". Головна ідея кліпу в тому, що якщо хочеться знайти себе, це можна зробити, якщо дуже добре шукати.

"Події кліпу розгортаються у покинутому будинку. Я блукаю коридорами і щось шукаю. Всі годинники у домі застигли й показують той самий час. Інші учасники закриті в інших кімнатах й теж не можуть знайти себе і вихід з ситуації. Все сумно допоки не знаходжу двері в інший світ. Годинник починає невпинно йти, а всі герої опиняються на вулиці, де і відбувається кульмінація", - коментує кліп фронтмен групи Данило Куценко.

Хмарно з Проясненнями - Відповідай