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Українська співачка повідала ліричну історію кохання

П'ятниця 02 жовтня 2020 12:07
Українська співачка повідала ліричну історію кохання
OPIYA (фото: прес-служба артистки)
Автор: Styler

OPIYA випустила ліричну пісню "Падаю". І вона, звісно, про кохання

Співачка Христина Флис, яка відома під сценічним ім'ям OPIYA, презентувала новий ліричний трек "Падаю".

Над створенням новоспеченого хіта молода артистка працювала впродовж двох місяців. За цей час дівчина зуміла не лише записати та підготувати трек до релізу, а й запланувати зйомки лірик-відео.

"Я завжди хвилююсь перед релізом треку, сподіваюсь, що мої шанувальники відчують у ньому щось своє. Своє - це ті емоції, що закарбувались у пам’яті від щасливих моментів, які хочеться пережити знову", - запевнила Христина.

OPIYA випустила пісню "Падаю"

Варто додати, що нова пісня має дві назви: за офіційною версією - "Падаю", інша - "Без тебе".

"Прочитавши текст, здивувалась, адже автор пісні наче передав мої думки іншими словами. Рідко зустрічаєш людей, які з тобою на "одній хвилі", й така співпраця однозначно зацікавить слухачів. Хочеться розповісти цю історію по-особливому…" - підкреслила співачка.

Зауважимо, що творчий шлях співачки почався у 2018 році з пісні "Хочеш? Співай!". У ній OPIYA поділилася зі слухачами емоціями та своєю безмежною любов'ю. Пізніше співачка причарувала усіх відео "Все для мене ти".

Пісня "Все для мене ти" від OPIYA

Раніше український гурт присвятив пісню 15-річному патріоту, який загинув від рук російських терористів.

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