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Зірки Голосу країни хочуть вести дебати Зеленського і Порошенка


Юрій Горбунов вирішив долучитися до полеміки щодо дебатів між Зеленським і Порошенком

Дебати Зеленського и Порошенка виявили бажання провести зіркові ведучі "Голосу країни" Юрій Горбунов і Катя Осадча. Про це ведучий написав на своїй сторінці в Instagram.

Юрій Горбунов вважає, якщо політиків двоє, то й ведучих теж має бути двоє.

До слова, раніше про такий намір висловився телеведучий Сергій Притула на своїй Facebook-сторінці.

"Доєднаюся до полеміки, яка виникла у соцмережах, на рахунок того, хто має вести дебати на Олімпійському! Якщо кандидатів двоє, то і ведучих має бути двоє! Дебати між Зе і По, ведуть Го", - написано в повідомленні.

Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському хочуть вести Горбунов і Осадча (скрін: instagram.com/gorbunovyuriy/)

Користувачі мережі із захватом сприйняли таку ідею, вони залишають багато коментарів.

  • Так і будуть називатися - ГОС-дебати;
  • Супер ідея! Я За ведучих ГО;
  • Не має нічого проти ГОС, але ж це серйозна тема - дебати, а ГО в нас юморні".

А Катя Осадча відповіла чоловікові в коментарі під публікацією: "Юра, в нас "Голос", ми дуже зайняті ведучі".

До майбутніх дебатів на "Олімпійському" наразі прикута вся увага української громадськості. Нещодавно стало відомо, що до стадіону почали стягувати військових Національної гвардії України, а також там чергують пожежні машини.

Раніше ми також повідомляли про те, чи будуть кандидати нести якусь відповідальність, якщо проведуть дебати не так, як передбачає Закон "Про вибори Президента України".

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