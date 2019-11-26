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Українці виграли на престижному кінофестивалі, але поїхати не змогли: не дали візу

STYLERФільми і серіали    26.11.2019 - 23:26
Українці виграли на престижному кінофестивалі, але поїхати не змогли: не дали візу
Український фільм отримав нагороду престижного кінофестивалю (Колаж РБК-Україна)

Автори фільму зізналися, що це їх перша робота в кінематографі

Українська короткометражка "Танцююча з дельфіном" отримала нагороду престижного американського кінофестивалю в Лос-Анджелесі в номінації "Кращий фільм експериментального жанру".

Фільм "Танцююча з дельфіном" був знятий сім'єю з Києва Геннадієм і Тетяною Томіліними. Головна героїня фільму – їхня шестирічна донька Кароліна. На кадрах фільмах – дівчинка танцює з дельфіном під водою. Зйомки проводилися у відкритому морі.

Українці виграли на престижному кінофестивалі, але поїхати не змогли: не дали візуКадр з фільму

Ні Геннадій Томілін, ні його дружина, ніколи раніше не мали відношення до кінематографа і зйомками, тим більше підводними, не займалися. Фільм народився випадково – Геннадій Томілін захотів зняти свою дочку разом з дельфіном під водою. Відео вийшло просто магічним.

Текст до фільму написала Тетяна Томіліна разом з племінницею.

Крім того, стало відомо, що Томіліни збиралися відправити це відео абсолютно на інший конкурс, а про Голлівуд – навіть не замислювалися. Вони були дуже здивовані, що їх короткометражка потрапила на престижний кінофестиваль в Лос-Анджелесі.

Українці виграли на престижному кінофестивалі, але поїхати не змогли: не дали візу

Українська короткометражка отримала нагороду престижного кінофестивалю

Проте поїхати на презентацію фільму сім'я Томіліних не змогла, так як шестирічній Кароліні не дали візу. Замість авторів відео на конкурс поїхала подруга Катерина Лихачова.

Вона повідомила, що танець дитини з дельфіном дуже вразив журі і тому вони впевнено присудили нагороду роботі українців.

"Кароліна танцює з дельфіном"

"Ми були в шоці. І розуміли, що поїхати при всьому бажанні не зможемо: у Кароліни немає візи, а до фестивалю залишалося всього два тижні. До того ж у нас як раз на цей час був куплений тур в Єгипет. Тому на самому фестивалі був присутній наш представник Катя Лихачова. Ми дізналися її завдяки дружині дельфинотерапевта з Туреччини. Виявилося, що, Катя сама з Білорусі, але зараз знімається в Голівуді і живе в Лос-Анджелесі. Катя отримала за нас нагороду. Передала нам, що члени журі були в захваті від нашого фільму. Особливо коли дізналися, що ми з чоловіком — зовсім не професіонали і підводною зйомкою займалися вперше", -розповіла Тетяна Томіліна.

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