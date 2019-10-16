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Відому російську актрису прооперували: вона в реанімації

STYLERПерсони    16.10.2019 - 19:26
Відому російську актрису прооперували: вона в реанімації
Наталя Белохвостикова у лікарні (kino-teatr.ru)

Російська актриса Наталя Белохвостікова зараз в дуже важкому стані

Наталя Белохвостікова терміново потрапила в лікарню і її прооперували в Москві. 68-річній російській актрисі зробили операцію, адже як у неї був порушений ритм серця. Про це повідомляє Telegram-канал "112". Артистка в даний момент знаходиться в реанімації у важкому стані.

Лікарі не беруться робити які-небудь прогнози щодо стану її здоров'я.

Проте чоловік артистки, режисер Володимир Наумов назвав цю інформацію чутками. Він повідомив одному з російських ЗМІ, що не буде коментувати плітки і нагадав власний випадок, коли преса розповсюдила новину про його смерть.

Відому російську актрису прооперували: вона в реанімаціїНаталя Белохвостікова у лікарні (kino-teatr.ru)

Нагадаємо, що Наталія Белохвостікова — радянська і російська актриса. Народна артистка РРФСР. Лауреат двох Державних премій СРСР. Вона є наймолодшим Лауреатом Державної премії СРСР за віком її отримання в історії російського кінематографа.

Найбільш відомий фільм з її участю "Тегеран-43", де з нею знімалися Ігор Костолевський і Ален Делон. Також вона свого часу зіграла з Володимиром Висоцьким у серіалі "Маленькі трагедії". Глядачеві вона дуже запам'яталася по фільму "Принцеса цирку".

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