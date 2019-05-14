Disney подарував синові Меган Маркл милий мультик (відео)

Disney подарував синові Меган Маркл мультик (колаж РБК-Україна)

В Disney назвали народження сина Меган Маркл і принца Гаррі початком великої пригоди

Компанія Disney оригінально привітала Меган Маркл і принца Гаррі з народженням первістка - студія випустила милий мультфільм спеціально для маленького Арчі.

На відео Вінні-Пух йде від свого лісового будиночка, а в руках (лапках) у нього блакитна книга з королівським вінцем на обкладинці. Легендарний казковий персонаж приходить у Віндзорський замок, де оселилися Меган і Гарії зі своїм сином, і вручає книгу молодим батькам. Потім Вінні сідає біля ніг герцогині Сассекської і слухає разом з Арчі і Гаррі, як вона читає книгу малюкові. До речі, сам Арчі в анімаційній короткометражці не фігурує, проте в кадрі видна колиска, підписана ім'ям найменшого члена королівської сім'ї.

"Це початок великої пригоди", - багатозначно прокоментували мультик представники Disney.

Можливо, вже незабаром на фанатів Меган Маркл і принца Гаррі чекає продовження милою історії.

To celebrate the birth of Archie Mountbatten-Windsor, @Disney have created a special Winnie-the-Pooh animation as a gift for Harry and Meghan. The short was hand-painted in watercolour by Disney’s senior principal artist Kim Raymond. Really special pic.twitter.com/PrY5wlMeBQ — Omid Scobie (@scobie) May 9, 2019

Disney подарував синові Меган Маркл милий мультик

Додамо, що відео було намальоване вручну аквареллю старшим головним художником Disney Кімом Раймондом.

"Це справді особливий подарунок", - прокоментував відеоролик спеціальний королівський оглядач Омід Скобі у своєму Twitter-акаунті.

Нагадаємо, що в День матері Меган Маркл опублікувала нове фото свого маленького Арчі.

Тим часом стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі не мають опіки над власною дитиною.