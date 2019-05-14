ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Disney подарував синові Меган Маркл милий мультик (відео)

STYLERФільми і серіали    14.05.2019 - 10:31
Disney подарував синові Меган Маркл милий мультик (відео)
Disney подарував синові Меган Маркл мультик (колаж РБК-Україна)

В Disney назвали народження сина Меган Маркл і принца Гаррі початком великої пригоди

Компанія Disney оригінально привітала Меган Маркл і принца Гаррі з народженням первістка - студія випустила милий мультфільм спеціально для маленького Арчі.

На відео Вінні-Пух йде від свого лісового будиночка, а в руках (лапках) у нього блакитна книга з королівським вінцем на обкладинці. Легендарний казковий персонаж приходить у Віндзорський замок, де оселилися Меган і Гарії зі своїм сином, і вручає книгу молодим батькам. Потім Вінні сідає біля ніг герцогині Сассекської і слухає разом з Арчі і Гаррі, як вона читає книгу малюкові. До речі, сам Арчі в анімаційній короткометражці не фігурує, проте в кадрі видна колиска, підписана ім'ям найменшого члена королівської сім'ї.

"Це початок великої пригоди", - багатозначно прокоментували мультик представники Disney.

Можливо, вже незабаром на фанатів Меган Маркл і принца Гаррі чекає продовження милою історії.

Disney подарував синові Меган Маркл милий мультик

Додамо, що відео було намальоване вручну аквареллю старшим головним художником Disney Кімом Раймондом.

"Це справді особливий подарунок", - прокоментував відеоролик спеціальний королівський оглядач Омід Скобі у своєму Twitter-акаунті.

Нагадаємо, що в День матері Меган Маркл опублікувала нове фото свого маленького Арчі.

Тим часом стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі не мають опіки над власною дитиною.

Влаштувала самопіар: Меган Маркл вляпалася в неприємний скандал Меган Маркл вдарилася в роботу: в житті герцогині відбулися колосальні зміни
Новини України Меган Марклпринц ГарріDisney
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся