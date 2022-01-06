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Незвичайні і традиційні колядки на Різдво

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Четвер 06 січня 2022 11:45
Незвичайні і традиційні колядки на Різдво Фото: Кращі колядки на Різдво (instagram.com anything_traditionalua)
Автор: Людмила Жукова

Наближається світле свято Різдва Христового. Колядувати вже можна після того, як закінчується традиційна вечеря з 12-ма пісними стравами. У колядках господарям потрібно побажати грошей, процвітання, щастя. А людей, які це зробили, нагородити солодощами або грошима.

Найоригінальніші і традиційні колядки читайте в матеріалі Styler.

Найпопулярніші колядки на Різдво

Універсальною вітальною піснею, яку можна розповісти і як вірш, вважається наступна:

Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!

Також є і колядки, які жартома залякують не дуже щедрих господарів.

Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму Біка за роги,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.

* * *
Коляда, коляда,
Дай, дядьку, пирога!
Як не даси пирога,
Візьму вола за роги,
Та виведу на моріг,
Та виломлю правий ріг.
У ріг буду трубити,
Волом буду робити,
Хвостом буду поганять
Та на гречку орать.
Добривечір!

***

Я-маленький хлопчик,
Сів собі на стовпчик,
В сопілочку граю,
Діток забавляю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте.
Яблучка, горішки -
Це мої потішки.

* * *
Колядин-дин,
Я, бабусю, один.
Винеси мені пиріжок
Та поклади у мисок.
З руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.

Пропонуємо вам і сучасні варіанти колядок. Спробуйте прочитати їх, без уваги точно не залишитеся.

Ой, колядо-колядине!
Ішла полем господиня,
З торби жито брала,
Ниви засівала:
Вроди, Боже, жито
На довгії літа,
На щастя родині
І всій Україні.

Незвичайні і традиційні колядки на Різдво

Колядин, колядин,

Не проблема карантин.

Сам Ляшко нам дозвіл дав,

Щоб я тут колядував.

Я прийшов у рукавицях —

Дайте з медом паляницю.

Пахне так вона крізь маску,

Ще прийду до вас й на Паску.

***

Карантин, карантин,
Я у батька не один!
Якщо грошей не дасте —
Маску я зніму — і все:

Буду кашляти, чихати,
Віруси тут розганяти.
Шантажую-колядую,
Дайте — і дезинфікую!

Як ми раніше писали, коли потрібно колядувати, і кому заборонено.

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