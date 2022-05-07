"Боже, яке кончене!". Вікторія Булітко підірвала мережу новою піснею про жителів Росії (відео)
Відома українська комікеса та актриса Вікторія Булітко записала пісню про жителів Росії – "про цих". Слова до пісні вона написала спільно з іншою комікесою – Наталією Гаріповою, а музика – Вікторії Булітко.
Відео артистка розмістила на своїй сторінці в Facebook.
Вікторія Булітко виконала нову пісню про росіян соло – вона записала відео десь на природі, і сама грала на гітарі.
Користувачі Мережі прийшли в захват від нової пісні про жителів Росії. І не дивно, оскільки приспів там вельми оригінальний: Боже, яке кончене! Боже, яке кончене! Путін і його оточення!
- Дякую за гарний настрій! Виконання шедевральне!
- Крутезне виконання крутезної пісні!
- Прикольна пісенька! Засіла в мозок! Нехай всі співають!
- Вогонь!
- Дуже талановито! Дякуємо!
- Слухай весь день, не можу наслухатися! Дякуємо вам за вашу творчість!
- Неймовірно класно! А ваші емоції під час виконання пісні передають все те, що у кожного українця на серці! Дякую за це!
- Це для мільйона ваших шанувальників як ковток кисню...віримо. Ви надихаєте. Так і потрібно. Знімаю капелюх.
- 50 відтінків кінченого!
- Ви зробили мій день сьогодні! Дякую величезне!
- Тепер в голові весь день крутиться Приспів! Дякую вам!
- Це мені як салом по грудях, дякую за таке!
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