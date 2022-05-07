ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Боже, яке кончене!". Вікторія Булітко підірвала мережу новою піснею про жителів Росії (відео)

Новость на русском →
Субота 07 травня 2022 18:32
"Боже, яке кончене!". Вікторія Булітко підірвала мережу новою піснею про жителів Росії (відео) Нова пісня про жителів Росії підірвало мережу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відома українська комікеса та актриса Вікторія Булітко записала пісню про жителів Росії – "про цих". Слова до пісні вона написала спільно з іншою комікесою – Наталією Гаріповою, а музика – Вікторії Булітко.

Відео артистка розмістила на своїй сторінці в Facebook.

Вікторія Булітко виконала нову пісню про росіян соло – вона записала відео десь на природі, і сама грала на гітарі.

Користувачі Мережі прийшли в захват від нової пісні про жителів Росії. І не дивно, оскільки приспів там вельми оригінальний: Боже, яке кончене! Боже, яке кончене! Путін і його оточення!

  • Дякую за гарний настрій! Виконання шедевральне!
  • Крутезне виконання крутезної пісні!
  • Прикольна пісенька! Засіла в мозок! Нехай всі співають!
  • Вогонь!
  • Дуже талановито! Дякуємо!
  • Слухай весь день, не можу наслухатися! Дякуємо вам за вашу творчість!
  • Неймовірно класно! А ваші емоції під час виконання пісні передають все те, що у кожного українця на серці! Дякую за це!
  • Це для мільйона ваших шанувальників як ковток кисню...віримо. Ви надихаєте. Так і потрібно. Знімаю капелюх.
  • 50 відтінків кінченого!
  • Ви зробили мій день сьогодні! Дякую величезне!
  • Тепер в голові весь день крутиться Приспів! Дякую вам!
  • Це мені як салом по грудях, дякую за таке!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з'явилася нова патріотична пісня про перемогу над рашистами.

А також розповідали про те, що KALUSH Orchestra зняли новий пронизливий кліп до свого хіта "Стефанія".

Читайте РБК-Україна в Google News
песни Шоу-бізнес
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)