Зірка українського ТБ-шоу розсекретила стать майбутньої дитини: у мене шок

Юлія Біньковська з "Топ-моделі по-українськи" чекає дитину (фото: instagram.com/julia_binkovska)

Юлія Біньковська з "Топ-моделі по-українськи" поділилася деталями своєї вагітності

Коли Юлія Біньковська з шоу "Топ-моделі по-українськи" оголосила про свою вагітність, шанувальники відразу ж почали вгадувати, кого вона чекає: хлопчика або дівчинку. Деякий час тримала інтригу, але нарешті зізналася: її первістком буде хлопчик!

"Ми чекаємо хлопчика. Втім, стать дитини не має жодного значення - це буде найкраща і найбажаніша дитина в світі! Антон (хлопець Біньковської і батько її майбутньої дитини - ред.), до речі, з упевненістю говорив, що в нас буде пацан. А я була впевнена, що у нас дівчинка, маленька принцеса..." - зізналася випускниця модельного реаліті "Нового каналу".

Малюк з'явиться на світ наприкінці жовтня - цього моменту Довгонога Клео чекає з великим нетерпінням. А поки що готується до пологів і ділиться зворушливими спогадами.

"З Антоном ми познайомилися близько десяти років тому, в університеті - були одногрупниками. Я йому дуже подобалася, він мені теж, але всі п'ять років його соромилася і уникала. Коли ми закінчили університет, він одружився з іншою. Дізнавшись про це, просто не могла повірити! Ось і все, думала я, сама винна - так довго морозилася. І раптом через п'ять років цілковитої тиші мені приходить смс: "Привіт, ти в Україні?" В мене шок, стільки років минуло. Я швидко зайшла до нього на сторінку і зрозуміла, що він розлучився - одразу вирішила не впускати своє. І ось ми вже півтора року разом, чекаємо дитину.", - розповіла дівчина.

Юлія Біньковська з шоу "Топ-моделі по-українськи" чекає дитину від свого коханого Антона (фото: instagram.com/julia_binkovska)

Раніше Тарас Тополя зворушив сімейним фото з Alyosha і їх новонародженою донькою.

До речі, нещодавно ми писали про те, що українка змінилася до невпізнання після популярного ТБ-шоу.