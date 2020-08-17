Звезда украинского ТВ-шоу рассекретила пол будущего ребенка: у меня шок

Юлия Биньковская из "Топ-модели по-украински" ждет ребенка (фото: instagram.com/julia_binkovska)

Юлия Биньковская из "Топ-модели по-украински" поделилась деталями своей беременности

Когда Юлия Биньковская из шоу "Топ-модели по-украински" объявила о своей беременности, поклонники сразу же принялись угадывать, кого она ждет - мальчика или девочку. Некоторое время держала интригу, но наконец-то призналась: ее первенцем будет мальчик!

"Мы ждем мальчика. Впрочем, пол ребенка не имеет никакого значения - это будет самый лучший и самый желанный ребенок в мире! Антон (парень Биньковской и отец ее будущего ребенка - ред.), кстати, с уверенностью говорил, что у нас будет пацан. А я была уверена, что у нас девочка, маленькая принцесса…" - призналась выпускница модельного реалити "Нового канала".

Малыш появится на свет в конце октября, этого момента Длинноногая Клео ждет с огромным нетерпением. А пока что готовится к родам и делится трогательными воспоминаниями.

"С Антоном мы познакомились около десяти лет назад, в университете - мы были одногруппниками. Я ему очень нравилась, он мне тоже, но все пять лет его стеснялась и избегала. Когда мы закончили университет, он женился на другой. Узнав об этом, просто не могла поверить! Вот и все, думала я, сама виновата - так долго морозилась. И вдруг спустя пять лет полной тишины мне приходит смс: "Привет, ты в Украине?" У меня шок, столько лет прошло. Я быстро зашла к нему на страницу и поняла, что он развелся - тут же решила не упускать свое. И вот мы уже полтора года вместе, ждем ребенка", - рассказала девушка.

Юлия Биньковская из шоу "Топ-модели по-украински" ждет ребенка от своего возлюбленного Антона (фото: instagram.com/julia_binkovska)

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