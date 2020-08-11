Українка змінилася до невпізнання після ТВ-шоу: це огидно

Учасниця "Від пацанки до панянки" Анастасія (фото: instagram.com/_just__queen)

Учасниця четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" витратила кілька тисяч євро на дві пластичні операції

Учасниця "Від пацанки до панянки" з величезними вилицями змінилася до невпізнання. Анастасія відома в соцмережах, а також участю в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" на Новому каналі.

31-річна Анастасія надовго в проекті "Від пацанки до панянки" не затрималася, зате встигла запам'ятатися своєю яскравою і епатажною зовнішністю. На момент зйомок четвертого сезону у дівчини вже були збільшені вилиці і губи. Але на цьому Настя не зупинилася.

Вона так накачала філерами вилиці, що деякі з користувачів в Instagram назвали це неприродним і навіть огидним. Але на такі слова "пацанка" не ображається - те, як вона виглядає сьогодні, подобається їй набагато більше.

Нещодавно Анастасія здійснила ще дві свої мрії - вона відрізала ненависне друге підборіддя і збільшила груди.

Анастасія після чергової пластичної операції (фото: instagram.com/_just__queen_)

"Мій суперлікар врахував всі побажання", - поділилася Настя. - Він поставив мені максимально великі імпланти в груди і зробив ідеальну ліпосакцію. На все я витратила 3900 євро. Робила в Туреччині, там це значно дешевше, ніж в Україні ".

Дівчина розповідає, що після операції майже не відчуває дискомфорту через підборіддя, а ось груди іноді болять.

Змінювати свою зовнішність Анастасія почала кілька років тому через комплекси. А ось зараз відчуває себе набагато впевненіше.

Анастасія до і після кардинальних змін у зовнішності (фото: пресслужба)

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