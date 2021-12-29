"Розлучаємось надовго": українська кінозірка зробила заяву про скандальний серіал "Свати 7"

Українська актриса Анна Кошмал, яка знялася у фінальному сезоні серіалу "Свати 7" в ролі вже дорослої Жені Ковальової, висловилася про закінчення цього гучного кінопроекту, який супроводжувався низкою скандалів. Зірка розкрила ті емоції, які пережила зі своїми колегами, коли прозвучали слова режисера цієї комедії "Стоп, знято!" востаннє.

Про це дівчина розповіла в програмі "Твій День" на каналі "1+1".

Анна зазначила, що за ті 4 роки, як знімали фінальний сезон "Сватів", вона вже встигла і вийти заміж (зі своїм обранцем вона познайомилася на знімальному майданчику в 2017-му), і народити свого первістка.

Зірка зізналася, що виходу закінчення серіалу актори вже самі чекали дуже сильно, оскільки проект мав значний вплив на кар'єру і життя кожного з головних героїв.

Говорячи про почуття та емоції, які команда пережила, відзнявши останній кадр, Кошмал назвала їх "дуже змішаними".

"Звичайно, було дуже сумно. Було дуже багато сліз... і полегшення... і дуже-дуже багато - океан сліз. Тому що знаємо, що розлучаємося надовго", - сказала зірка.

Дівчина уточнила, що з командою ще попереду у них намічається "багато хороших проектів", а ось з акторами "Сватів" вона навіть не знає - чи буде ще колись зустріч.

Вперше Кошмал в цій комедії зіграла роль Ковальової 10 років тому (тоді їй було 16 років), і за цей час героїня з дівчинки, підлітка і гота-неформала перетворилася на закохану дівчину, яку глядачі можуть побачити в 7 сезоні серіалу.

"Хотілося показати інший етап Жені - як жінки. Тому тут вже розповідається її історія дорослішання, її вихід вже в самостійне життя", - описує Анна свою роль у фіналі "Сватів".

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Кошмал також заінтригувала невеликим описом серій, які ще не вийшли, але не стала "спойлерити". Актриса розповіла, що зараз на телеекранах вже було в ефірі "1+1" 5 серій, а 6 і 7 будуть як "повноцінний фільм".

"Це дуже особливі серії, це історія, яка не залишить нікого байдужим. Це дуже сильна така... я не буду розповідати далі!" - вчасно обсмикнула вона себе, не бажаючи глядачам псувати сюрприз.

Разом з тим Анна розповіла, що актори зустрілися на приватному перегляді саме цих двох серій (6-7), які уособлюють собою весь сезон, і "плакали усі".

"Бо це дуже життєво, бо там дуже багато любові, і стільки добра, стільки правди в тому... і я навіть не можу пояснити весь спектр емоцій, які я пережила", - каже акторка.

Коментуючи міркування ведучих програми про можливе продовження проекту "Свати" і створення спін-офф на основі, приміром, саме цих двох серій, Анна зізналася, що не може виключати таку ініціативу, але це ж вирішувати не їй, це питання до творців серіалу.

Втім, додала Кошмал, на її думку "ця історія вже вичерпана".

Відео: Анна Кошмал висловилася про фінал серіалу "Свати 7"