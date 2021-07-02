Зірка "Весілля в Малинівці" помер на 87 році життя: як грав і співав артист (відео)

Артист і театральний режисер Микола Сліченко, який отримав широку популярність завдяки ролі в радянській комедії "Весілля в Малинівці", помер у віці 86 років у Росії.

Про це 2 липня передали в прес-службі музично-драматичного ромського театру "Ромен", в якому Сліченко був художнім керівником.

Нещодавно у Миколи Олексійовича виникли проблеми зі здоров'ям, а в травні він був госпіталізований в лікарню через проблеми з легенями. Точна причина смерті не називається.

У театрі заявили, що дата прощання зі Сліченком буде повідомлена пізніше додатково.

Микола Сліченко (фото: Mos.ru)

Микола Сліченко народився 27 грудня 1934 року в Бєлгороді. Після Другої світової війни він потрапив у ромський колгосп, де проявив себе в самодіяльності. Пізніше переїхав до Москви, де працював у професійному ромському театрі "Ромен" не тільки як актор і співак, але і в якості режисера. Так, Сліченко працював у театрі з 16 років, а керував ним - з 1977 року.

Він також був співаком, педагогом, зіграв величезну кількість ролей в театрі, знявся в ряді фільмів, найвідомішими з яких є "У дощ і в сонце" (1960), "Важке щастя" (1958), а також в картині 1967 року "Весілля в Малинівці" (роль - червоний кіннотник Петря Бессарабець).

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Сліченко став єдиним з ромів, хто був удостоєний звання народного артиста СРСР.

Іменем Миколи Сліченка назвали одну із зірок у сузір'ї Тельця.

Також його називали улюбленим співаком радянського генсека Леоніда Брежнєва.

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