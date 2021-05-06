Зірка російського супершоу розповів, як закрутив таємний роман з Тіною Кароль: "жили в однушці"
Зірка російського шоу "Маска" і учасник гурту "Иванушки International" Кирило Туриченко розповів про стосунки з популярною українською співачкою Тіною Кароль. При цьому співачка сама говорила, що розбила Туриченко серце.
І він підтвердив це в інтерв'ю з Оленою Жигаловою в YouTube-шоу "Альона, блін!".
Співак з Одеси зізнався, що познайомився з Тіною на музичному фестивалі "Чорноморські ігри" в Каховці. На той момент йому було 18 років, а Тіні - 16.
"Вона тоді була такою пишечкою, але вона була симпатичною дівчинкою завжди, і дуже талановитою", - зазначив Туриченко.
Вони деякий час листувалися і телефонували один одному, а потім їх спілкування припинилося. Тіна вчилася в Києві, а він в Одесі.
Він також розповів, що Кароль стала зіркою після того, як виступила на "Юрмалі" і нею захопилася Алла Пугачова і відзначила її талант.
Після цього у 2006 році він разом з Тіною потрапили на відбір конкурсу "Євробачення". У той час юні артисти жили в одному будинку як на "Фабриці зірок", і між ними знову заграли почуття, які були вже забуті.
"Вона тоді займає перше місце, а я займаю друге. Вона їде до Греції, а залишаюся в Києві. Вона виступила на "Євробаченні", у нас тривають стосунки, але вона мене приховує. Ми зустрічаємося таємно, живемо в однушці", - розповів Кирило.
Пізніше він дізнався, що Тіна паралельно зустрічається зі своїм продюсером Євгеном Огіром, який згодом стане її чоловіком. Пара таємно одружилася у 2008 році.
"Але у нас вже такі відносини були. Вона вже була тоді суперстаром, а я так Кирило Туриченко. Я випускав якісь пісні, але у мене все не виходило", - додав артист.
Кирило Туриченко розповів про стосунки з Тіною Кароль (відео: YouTube)
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