Зірка російського супершоу розповів, як закрутив таємний роман з Тіною Кароль: "жили в однушці"

Зірка російського шоу "Маска" і учасник гурту "Иванушки International" Кирило Туриченко розповів про стосунки з популярною українською співачкою Тіною Кароль. При цьому співачка сама говорила, що розбила Туриченко серце.

І він підтвердив це в інтерв'ю з Оленою Жигаловою в YouTube-шоу "Альона, блін!".

Співак з Одеси зізнався, що познайомився з Тіною на музичному фестивалі "Чорноморські ігри" в Каховці. На той момент йому було 18 років, а Тіні - 16.

"Вона тоді була такою пишечкою, але вона була симпатичною дівчинкою завжди, і дуже талановитою", - зазначив Туриченко.

Вони деякий час листувалися і телефонували один одному, а потім їх спілкування припинилося. Тіна вчилася в Києві, а він в Одесі.

Він також розповів, що Кароль стала зіркою після того, як виступила на "Юрмалі" і нею захопилася Алла Пугачова і відзначила її талант.

Після цього у 2006 році він разом з Тіною потрапили на відбір конкурсу "Євробачення". У той час юні артисти жили в одному будинку як на "Фабриці зірок", і між ними знову заграли почуття, які були вже забуті.

"Вона тоді займає перше місце, а я займаю друге. Вона їде до Греції, а залишаюся в Києві. Вона виступила на "Євробаченні", у нас тривають стосунки, але вона мене приховує. Ми зустрічаємося таємно, живемо в однушці", - розповів Кирило.

Пізніше він дізнався, що Тіна паралельно зустрічається зі своїм продюсером Євгеном Огіром, який згодом стане її чоловіком. Пара таємно одружилася у 2008 році.

"Але у нас вже такі відносини були. Вона вже була тоді суперстаром, а я так Кирило Туриченко. Я випускав якісь пісні, але у мене все не виходило", - додав артист.

Кирило Туриченко розповів про стосунки з Тіною Кароль (відео: YouTube)