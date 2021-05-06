Звезда российского супершоу рассказал, как закрутил тайный роман с Тиной Кароль: "жили в однушечке"

Звезда российского шоу "Маска" и участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко рассказал об отношениях с популярной украинской певицей Тиной Кароль. При этом певица сама говорила, что разбила Туриченко сердце.

И он подтвердил это в интервью с Аленой Жигаловой в YouTube-шоу "Алена, блин!".

Певец из Одессы признался, что познакомился с Тиной на музыкальном фестивале "Черноморские игры" в Каховке. На тот момент ему было 18 лет, а Тине - 16.

"Она тогда была такой пышечкой, но она была симпатичной девочкой всегда, и очень талантливой", - отметил Туриченко.

Они одно время переписывались и созванивались по телефону, а потом их общение прекратилось. Тина училась в Киеве, а он в Одессе.

Он также рассказал, что Кароль стала звездой после того, как выступила на "Юрмале" и ей восхитилась Алла Пугачева и отметила ее талант.

После этого в 2006 году он месте с Тиной попали на отбор конкурса "Евровидение". В то время юные артисты жили в одном доме как на "Фабрике звезд", и между ними снова заиграли чувства, которые были уже забыты.

"Она тогда занимает первое место, а я занимаю второе. Она едет в Грецию, а остаюсь в Киеве. Она выступила на "Евровидении", у нас продолжаются отношения, но она меня скрывает. Мы встречаемся тайно, живем в однушечке", - рассказал Кирилл.

Позже он узнал, что Тина параллельно встречается со своим продюсером Евгением Огиром, который впоследствии станет ее мужем. Пара тайно поженилась в 2008 году.

"Но у нас уже такие отношения были. Она уже была тогда суперстаром, а я так Кирилл Туриченко. Я выпускал какие-то песни, но у меня все не выходило", - добавил артист.

Кирилл Туриченко рассказал об отношениях с Тиной Кароль (видео: YouTube)