Наталія Мосейчук показала фото з лікарні: "кожна хвилина радості пришвидшує одужання"

Ведуча 1+1 Наталія Мосейчук у лікарні Охматдит у Києві разом з маленькими пацієнтами посадила полуницю на міні-городі, а також взяла участь у відкритті літнього майданчика Школи Супергероїв. Так телезірка разом з колегами підтримала діточок, які проходять лікування в клініці.

Також телеведуча і кураторка "Право на Освіту" показала фото, як це відбувалося.

Сам майданчик оснащений міні футбольним полем, інклюзивними каруселями і навіть перехрестям для вивчення ПДР зі справжнім світлофором та пішохідними знаками.

На городику вже росте малина від співачки Тіни Кароль, і цвіте "Острів спокою" з м'яти та смородини.

"Я хочу, щоб діти, після того, як повернулися з лікарняних палат, казали: "Ти знаєш, одного разу я потрапив у лікарню. Так от, ми там саджали город, зрізали м'яту, їли помідори, збирали смородину". Не говорили про пігулки, ліки та крапельниці. Це наша мета", - зазначила Мосейчук.

Цього року в літній резиденції працювали не тільки маленькі пацієнти-учні Школи Супергероїв, а й вчителі, батьки та навіть поліцейський. Перший урожай полуниці і суниці, гороху, перцю, капусти, моркви, мають зібрати вже наприкінці червня.

Наталія Мосейчук з маленькими пацієнтами Охматдиту посадили полуницю в городі при лікарні (фото: прес-служба "1+1")

Два рази на тиждень тут проводитимуть уроки біології, а заодно і стежити за ростом рослин і прибирати бур'яни.

Окрім Наталії Мосейчук, у благородному дійстві брали участь ведуча "Твій День" Руслана Писанка, ведучий "Сніданок.Вихідний" Олександр Попов, А відбувалося все під "наглядом" блогера-садівника, експерта "Сніданок з 1+1" Антоніни Лесик.

Наталія Мосейчук, Руслана Писанка, Антоніна Лесик і діти в Охматдиті (фото: прес-служба "1+1")

"Кожна хвилина радості продовжує цим дітям життя і прискорює одужання", - наголосила Руслана Писанка.

Кураторка проекту "Здійсни Мрію" Лідія Таран звернула увагу на важливість, щоб дітям було максимально комфортно.

"Щоб простір нагадував їм дім. Щоб вони відчували дитинство", - поділилася вона думками.

Мосейчук в Охматдиті також зустрілася зі школяркою Лізою, з якою познайомилася 4 роки тому в педіатричному відділенні. Тоді дівчинка була прикута до ліжка і 2 роки провела в корсеті. Тепер уже учениця приїхала в лікарню на реабілітацію, і разом з телеведучою висадила полуницю.

Наталія Мосейчук з пацієнтами Охматдит відкрила літній майданчик школи супергероїв (фото: прес-служба "1+1")

"Ця ініціатива починалася з маленького городика, а зараз виросла у велику резиденцію - освіти і розваг. Таких ініціатив має бути більше по всій країні", - розповів голова наглядової ради ГО Small heart with art Володимир Жовтяк.

Наталія Мосейчук разом з колегами-ведучими та пацієнтами Охматдиту попрацювала в міні-городі (фото: прес-служба "1+1")