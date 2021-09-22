Зірка "плюсів" здійснила мрію хлопчика, який поборов два страшних діагнози

Відома телеведуча Неля Шовкопляс і чемпіон України з дріфтингу Артур Підлужний здійснили мрію 10-річного хлопчика з Вінницької області, який мужньо боровся з двома складними хворобами - склеродермією і гострим лейкозом, і вийшов з цих битв переможцем.

Як влаштували справжнє свято для підопічного благодійного проекту "Здійсни мрію", який 3 роки тому лежав у лікарні Охматдит, читайте в матеріалі нижче.

Маленький Марк Тупаленко, перебуваючи в клініці, в перервах між процедурами грав машинками, і хотів, щоб у нього в палаті була іграшкова траса для гонок. Таке захоплення допомагало дитині відволікатися від складних хворобливих процедур.

Але набагато більше хлопчик мріяв покататися на справжньому швидкісному авто з димом. Таке бажання надихало Марка на боротьбу з хворобою.

І ось, зараз у маленького пацієнта лікарі зафіксували стійку ремісію. За словами медиків, остаточно діагноз онкозахворювання можна буде зняти лише в 2024 році.

Буквально днями, коли хлопчик святкував свій 10-й День народження, йому влаштували справжній сюрприз.

Марк разом з бабусею і братом (їх виховує бабуся, оскільки мама залишила сім'ю, коли молодшому був рік, а тато не допомагає) приїхали до Києва - нібито для візиту в зоопарк. Але вже дорогою на автодром хлопчик припустив, що їде на перегони. Так воно і було, але з поправкою, що він сам зможе сісти за кермо спорткара і подрифтувати з професійним гонщиком на фестивалі швидкості Ready To Race на столичному автодромі "Чайка".

"Друзі звернулися до мене і сказали, що є хлопчик, який мріє покататись на гоночному авто. Ми запросили Марка з родиною і влаштували гоночний день. Щоб диво сталося з вами – треба ставати чарівником для іншого. Допомагайте людям!" - розповів дрифт-пілот, чемпіон України з дрифтингу Артур Підлужний

Підтримати Марка приїхала волонтерка проекту та зірка "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс.

Для хлопчика влаштували екскурсію і показали різні моделі машин. Потім Артур запросив сім'ю в сервіс-парк і передав Марку шолом і комбінезон, допоміг надіти. Хлопчику також провели відповідний інструктаж перед гонками.

І ось - його власний заїзд разом з дрифтом, що подарувало дитині незабутні емоції.

"Мрія Марка грандіозна! Такий малий, наче - 10 років, але такий сміливий! Не злякався! Я впевнена, що йому цей день запам'ятається на все життя. Це емоції, які не забуваються", - зазначила Неля Шовкопляс.

А вже після заїзду, ведуча "1+1" Лідія Таран привітала хлопчика за допомогою відеоповідомлення, а фея Неля Шовкопляс подарувала братам нові рюкзаки та шкільне приладдя.

4-класник Марк дуже пишається тим, що здійснення його мрії бачила вся Україна, і зізнається, що в майбутньому хоче займатися автоспортом.