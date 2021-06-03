13-річна дівчинка може стати першою в Україні дитиною, яка переможе 5-й рецидив раку
13-річна дівчинка з Одеси Саша Брайловська 11 років бореться з вкрай важким онкологічним захворюванням - у неї четверта стадія раку нервової системи. Відважна дитина зараз може стати першою в Україні, хто переможе 5-й рецидив.
Телеведуча 1+1 Лідія Таран закликала небайдужих допомогти здійснити мрію дівчинки повністю перемогти хворобу, адже вже з'явився інноваційний препарат, який дає надію на остаточне її одужання.
Випадок дівчинки - унікальний, розповідають лікарі, позаяк у світі немає протоколів, які вже використовувалися в лікуванні 2-го, 3-го, 4-го рецидиву. А у дівчинки вже 5-й, і таких дітей взагалі немає на планеті.
"Секрет Саші - в силі духу. У цієї дитини особливість у тому, що вона дуже гарно реагує на хіміотерапію - променеву і високодозову", - говорить лікар онколог Вадим Кобись.
Він зазначив, що вже кілька років цей препарат працює в європейських країнах і в США.
"Це є таргетний препарат - спеціальні антитіла вироблені проти цієї пухлини. Цілюща таблетка, яку все життя думали як знайти. Ось для нейробластоми така таблетка є. У нас буде унікальний шанс - вилікувати Сашу першою в Україні, вперше застосувати у нас в країні це дороговартісне лікування. Я сподіваюсь, що ці ліки їй допоможуть", - додав лікар.
Перший діагноз Брайловській поставили, коли їй було 1,8 місяця - медики діагностували 4-ю стадію нейробластоми раку нервової системи. Шансів тоді лікарі не давали. Але дівчинці вдалося побороти хворобу, сталася ремісія і вона змогла піти в 1-й клас. Тоді у неї було дуже довге гарне волосся і банти у волоссі. Але згодом хвороба повернулася.
Зараз дівчинка знаходиться в дитячому відділенні Київського онкологічного центру, і проходить черговий курс хіміотерапії. Там її відвідала Лідія Таран, яка подружилася з хороброю дитиною кілька років тому, і вони в рамках проекту "Здійсни мрію" їздили в Париж і Діснейленд.
Ведуча Лідія Таран допомогла Саші Брайловській, підопічній благодійного проекту, відвідати Францію 4 роки тому (фото: facebook.com/likataran)
Ведуча ТСН подарувала Саші велику дизайнерську чашку із зображенням панди, кігурумі-піжаму з пандою, улюбленою твариною дівчинки.
"Наша Саша - це унікум і життєлюб. Дівчинка з катетером із цілодобовою хімією впевнено намагається вийти з 5-го рецидиву - це справжнє диво. Я щаслива, що ми всі разом з чарівниками можемо дарувати цілющі емоції радості. Але найбільше мрія Саші - жити та зібрати кошти на супер препарат. Я бачу, як вона перемагає і відчуваю, що ці ліки їй допоможуть! Робіть свої благодійні внески і не будьте байдужими. Якщо переможе Саша - переможемо ми, а за нею й інші діти!"- звернулася Лідія Таран.
Дівчинка зізналася, що намагається не думати та не показувати свого болю. Вона вважає, що головне - не розкисати і шукати у всьому плюси.
Телеведуча Лідія Таран провідала Сашу Брайловську в лікарні (фото: facebook.com/likataran)
Як розповіла волонтерка проекту "Здійсни мрію" Неля Шовкопляс, Саші вже свого часу зібрали мільйон гривень, але потрібно ще.
"Один флакон ліків, який потрібен Олександрі коштує від 10-12 тисяч євро. А таких флаконів потрібно 5. Тому загальна сума, яку нам потрібно зібрати це 60 000 тисяч євро або близько 2 000 000 гривень", - говорить вона.
Як допомогти 13-річній Саші
Всі небайдужі можуть долучитися до збору коштів на лікування Олександри
Брайловської за такими реквізитами:
bank: "ПРИВАТБАНК"
5169 3600 0865 4331 Гривні
4731 1856 1934 7351 EUR
4731 1856 1931 7032 USD
Брайловська Альбіна Іванівна, мама.
13-річна Саша Брайловська дуже потребує допомоги, щоб нарешті повністю побороти рак (фото: facebook.com/likataran)
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