"Воины света" українською мовою: військові моряки захопили мережу виконанням пісні

Українські моряки (фото з соцмереж)

Українські військові моряки "підірвали" мережу піснею "Воины света" українською мовою

Військові моряки вразили українців виконанням пісні "Воины света" українською мовою. Пісню Ляпіса Трубецького виконав хор моряків на прем'єрі фільму "Черкаси".

Присутні в залі кінотеатру поділилися своїми яскравими враженнями від виконання пісні і фільму. Люди пишуть в соцмережах, що були в захваті.

Деякі люди в кінотеатрі навіть підспівували військовим морякам. При цьому користувачі мережі зазначили, що ця пісня українською мовою звучить навіть краще оригіналу.

Відео в Twitter опублікував користувач з ніком "Позивний Колим". Він також підкреслив, що виконання моряків вразило його до мурашок по шкірі.

Виконання пісні "Воїни Світла" на українській мові!!!

Мене дуже, дуже вразило, мурахи по шкірі!!!

Це дуже круто!!!!!



Це треба слухати!!!

Робимо репост!!! pic.twitter.com/YJXVVdx4R2 — Позивний Колим (@Kolym0224) February 26, 2020

Він також виклав продовження.

Ось, що написали користувачі мережі:

Я підспівував!!!

Спасибі, ми переможемо!

Клас, вперше чую! Спасибі;

Супер!!! До сліз;

Круто!

Набагато краще, ніж російською!!!

Скріншоти з Twitter

Варто зазначити, що дія фільму "Черкаси" заснована на реальних подіях, які відбувалися в Україні у 2014 році. Після анексії Криму Росією український тральщик "Черкаси" опинився заблокований в озері Донузлав. Вихід в море був перекритий затопленими російськими кораблями, але наші моряки не здалися.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ героїчно "зачистили" атаку ворога. Військова операція допомогла попередити наступ бойовиків.