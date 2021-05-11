Зірка "Голосу країни" назвала основну біду українців: "дуже чемне стадо"

Переможниця шоу "Голос країни" і відома співачка Оксана Муха, яка не так давно вперше розповіла про розлучення з чоловіком і важку вагітність , вважає, що основною бідою українців є те, що ми "дуже м’які і добрі".

"Я би хотіла бачити дуже світлою країну нашу. Я б дуже хотіла бачити людей самодостатніми, але боюсь, що нам потрібно ще дуже багато часу, щоб люди зрозуміли, що вони творять самі свою долю, вони є дієвими. Вони можуть змінювати. Але потрібне їхнє бажання і відповідальність за кожну дію", - говорить Оксана.

При цьому нагадує, що кожна діє тягне за собою відповідальність - позитивну чи негативну.

"Але не зробивши від себе жодного кроку, ти нічого не отримуєш. Ти є, по суті, дуже чемним стадом, яке йде за поводирем. Так століттями було нам нав’язано. На жаль, історична складова така, що ми постійно були під кимось, виконували чиїсь умови і не навчилися, як будувати самостійно. Ми ще дуже молода держава попри нашу велику і потужну історію. У нас немає вміння швидко вирішувати, бути гострими, не толерантними, боротися. Ми дуже м’які і добрі - в цьому наша біда. Хоча це Божі люди", - додає Муха.

Фото: тріумфаторка "Голосу країни" Оксана Муха (mukha.com.ua)

Співачка впевнена, що якщо в Україні будуть активніше допомагати дітям пізнавати свою історію позитивно, підбирати чудових викладачів рідної мови, літератури та історії, які будуть цікаво подавати матеріал, захоплювати підростаюче покоління - то "усе має вийти".

"Я пригадую, як в музичному училищі я вперше бігла на історію - мені було так цікаво слухати викладачку! Я запам’ятовувала усе. Хоча у школі мені було зовсім не цікаво вивчати історію. Викладачі повинні закладати дітям любов до всього українського", - резюмувала артистка.