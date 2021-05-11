Звезда "Голосу країни" назвала основную беду украинцев: "Божьи люди"

Победительница шоу "Голос країни" и известная певица Оксана Муха, которая не так давно впервые рассказала о разводе с мужем и тяжелой беременности , считает, что основной бедой украинцев является то, что мы "очень мягкие и добрые".

Об этом популярная артистка сказала в интервью Анне Гопко, отвечая на вопрос о том, каким звезда видит будущее украинского государства.

"Я бы хотела видеть очень светлой нашу страну. Я бы очень хотела видеть людей самодостаточными, но боюсь, что нам нужно еще очень много времени, чтобы люди поняли, что они творят сами свою судьбу, они являются действенными. Они могут изменять. Но нужно их желание и ответственность за каждое действие", - говорит Оксана.

При этом напоминает, что каждое действие влечет за собой ответственность - положительную или отрицательную.

"Но не сделав от себя ни шага, ты ничего не получаешь. Ты являешься, в сущности, очень учтивым стадом, которое идет за поводырем. Так веками было нам навязано. К сожалению, историческая составляющая такова, что мы постоянно были под кем-то, выполняли чьи-то условия и не научились, как строить самостоятельно. Мы еще очень молодое государство несмотря на нашу большую и мощную историю. У нас нет умения быстро решать, быть острыми, не толерантными, бороться. Мы очень мягкие и добрые - в этом наша беда. Хотя это Божьи люди", - добавляет Муха.

Фото: победительница "Голосу країни" Оксана Муха (mukha.com.ua)

Певица уверена, что если в Украине будут активнее помогать детям познавать свою историю положительно, подбирать замечательных преподавателей родного языка, литературы и истории, которые будут интересно подавать материал, захватывать подрастающее поколение - то "все должно получиться".

"Я вспоминаю, как в музыкальном училище я впервые бежала на историю - мне было так интересно слушать преподавательницу! Я запоминала все. Хотя в школе мне было совсем не интересно изучать историю. Преподаватели должны закладывать детям любовь ко всему украинскому", - резюмировала артистка.