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Сергій Жадан зворушив фото з Донецька: "це був прекрасний вечір"

Новость на русском → Донецьк, П'ятниця 19 березня 2021 13:27
Сергій Жадан зворушив фото з Донецька: "це був прекрасний вечір" Сергій Жадан (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)
Автор: Styler

Відомий український письменник і музикант Сергій Жадан зворушив мережу фотографією з Донецька. Світлина була зроблена за кілька років до окупації міста проросійськими бойовиками.

Фото зірка української літератури опублікував на своїй Facebook-сторінці 19 березня.

"Донецьк. 5 квітня 2011. Клуб "Чикаго". Презентація роману "Ворошиловград". Прийшло близько 400 чоловік. Обов'язково повторимо", - написав Жадан.

Сергій Жадан зворушив фото з Донецька: &quot;це був прекрасний вечір&quot;

Жадан у Донецьку (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

У коментарях українці дякують Жадану, а очевидці - мешканці Донецька, які змушені були покинути свої домівки через вторгнення росіян на Донбас - згадують той вечір з трепетом.

"Це був прекрасний вечір, спасибі всім, хто його зробив таким!" - написав український режисер і сценарист Корній Грицюк.

"Колись у цій залі у 2008 році показували виставу нашого акторського курсу "Дзенські притчи" українською. Зала теж була заповнена на фул. Але поки що повторити щось подібне здається майже не реальним, хоча й спілкуюсь щоденно зі своїми друзями з Донецька. Якщо, Серж, тобі вдасться повторити, зроблю все можливе, аби бути там, присутнім і покличу десятки своїх друзів на цю значну подію. Бог у поміч", - звернувся до Жадана актор Артем Мануйлов.

Додамо, що за менш, ніж годину пост Жадана набрав більше 1500 лайків.

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