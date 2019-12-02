ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Звіробій екстрено звернулася до українців: у нашу хату прийшов ворог

STYLERЖиття    02.12.2019 - 13:58
Звіробій екстрено звернулася до українців: у нашу хату прийшов ворог
Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР (фото: РБК-Україна)

Звіробій прийшла на допит в ДБР "як свідок"

Марусю Звіробій, у якої 28 листопада ДБР та СБУ провело обшуки, вилучивши незареєстровану зброю, телефон і блокнот, заблокували в соціальних мережах. Волонтер записала нове відеозвернення, яке поширюють ті, хто її підтримують.

Нагадаємо, правоохоронці "взялися" за 41-річну ветерана АТО після того, як вона у прямому ефірі розкритикувала спілкування Зеленського з добровольцями на Донбасі, сказавши, що під час такої поїздки президент може стати об'єктом замаху. У прокуратурі розцінили такі слова, як "загрозу життю президента". У понеділок, 2 грудня, Маруся Звіробій прийшла в ГБР на допит, де її чекали сотні активістів.

Звіробій екстрено звернулася до українців: у нашу хату прийшов ворог

Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР (фото: РБК-Україна)

У своєму зверненні Маруся Звіробій розповіла, що проти неї використовують "брудні технології", метою якої є "за*рати" її ім'я.

"Сьогодні вранці спостерігаю таку технологію... Її використовують два клани. Ось вона була така молодець ще в Правому секторі, а потім її почали використовувати", - каже Звіробій.

За словами волонтера, підтримку їй висловили різні політичні сили, що протистоять між собою.

На її думку, право відстоювати свої думки та переконання не повинно бути предметом політичних маніпуляцій. Адже в України є один ворог, проти якого треба боротися.

Відео містить ненормативну лексику (18+)

Марусю заблокували всюди. Прошу репост звернення

Опубліковано Андреєм Серебрянским Понеділок, 2 грудня 2019 р.

Нове звернення Марусі Звіробій (відео: facebook.com/Андрій Серебрянський)

Варто зазначити, що 2 грудня, Марусю Звіробій викликали в ГБР для допиту в якості свідка. Під будівлею бюро проходить акція протесту, куди активісти в якості насмешики принесли іграшкову зброю і наручники.

Прямо зі зброєю в ДБР!!!

Опубліковано Андреєм Серебрянским Понеділок, 2 грудня 2019 р.

Акція підтримки Марусі Звіробій під ДБР (відео: facebook.com/Андрей Серебрянський)

Активісти захоплено зустріли Марусю Звіробій, яка прийшла на допит в Державне бюро розслідувань.

Маруся Звіробій прийшла на допит в ГБР (фото: РБК-Україна)

У Раді розповіли, коли розглянуть законопроект про ДБР ДБР затримало поліцейського в Харкові на продажу наркотиків
Новини України ДБРМаруся Зверобой
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся