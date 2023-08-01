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В Украине изменились правила оплаты за мобильную связь: как пополнить счет

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Украина, Вторник 01 августа 2023 08:01
В Украине изменились правила оплаты за мобильную связь: как пополнить счет Фото: Оплата мобильной связи меняется с 1 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине с 1 августа изменился порядок проведения операций с наличными деньгами через платежные терминалы. Это коснется также пополнения телефонных счетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов.

Как сообщили в пресс-службе Vodafone, новы порядок предусматривает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета.

Идентификация будет производиться с помощью отправки на номер мобильного телефона одноразового пароля.

"С августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными с помощью платежных устройств плательщики должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети", - отметили в пресс-службе.

Vodafone обещает всячески содействовать финансовым партнерам в использовании различных способов доставки одноразовых паролей (уведомления в мессенджеры, телефонные звонки, SMS и т.д.) в случае, если ранее использованный способ будет недоступен плательщику.

Кроме того, в "Киевстаре" предоставили инструкцию, как пройти дополнительный этап идентификации в терминалах компании

  • 1. До внесения средств нужно ввести свой номер телефона, на который придет входящий вызов (в случае, если вызов не поступает, можно заказать отправку SMS-сообщения).
  • 2. Для подтверждения операции необходимо ввести последние четыре цифры номера, с которого поступает вызов (наушник брать не нужно) или код из SMS или сообщения в мессенджере.
  • 3. После этого можно вносить необходимую сумму в платежный терминал.

Если пополняется счет другого лица, необходимо:

  • 1. Ввести номер телефона абонента, который нужно пополнить.
  • 2. При запросе на идентификацию - ввести свой номер, на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере.
  • 3. Ввести в поле пароля последние четыре цифры номера, с которого поступает вызов или код из сообщения.
  • 4. Внести сумму, на которую надо пополнить счет абонента.

Эти инструкции актуальны только при пополнении в терминалах фирменных магазинов "Киевстар", для других терминалов процесс может отличаться - необходимо действовать согласно указаниям на экране.

Новые правила

Национальный банк Украины 1 августа 2023 года ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. Теперь квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:

  • ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
  • получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
  • ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
  • получить квитанцию.

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для зачисления на счета с помощью ПТКС.

Без пароля

В то же время, требования не распространяются на такие платежи, как:

  • оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
  • оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
  • оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
  • оплата маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
  • уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

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