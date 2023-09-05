Связь станет лучше: в каких случаях нужно менять SIM-карту
Если вы заметили, что ваш мобильный телефон стал хуже ловить сеть, то не стоит сразу полагать, что проблема в смартфоне. Причиной может оказаться устаревшая SIM-карта.
Об этом пишет Itechua.
Как замена SIM-карты поможет уберечься от мошенников
Часто мошенники пытаются получить доступ к вашему номеру, а через него - к вашим интернет-банкингам.
Представьте, что вам позвонит человек и представится сотрудником вашего мобильного оператора. От него вы узнаете, что срок действия вашей SIM-карты подходит к концу, и его нужно продлить или заменить SIM-карту. Чтобы продлить, нужно только подтвердить запрос, продиктовав код SMS.
После этого мошенники через несколько минут могут опустошить ваши банковские счета.
Злоумышленники, разговаривая с вами, попытаются зайти в ваш личный кабинет на сайте оператора. Это произойдет, если вы продиктуете код.
Важно знать, что операторы мобильной связи никогда не звонят, чтобы сообщить своим абонентам о завершении срока действия SIM-карты. К тому же нет никакого срока действия.
Не нужно заменять, если старые и новые гаджеты работают с SIM-картами одного размера. Также возраст карты - не причина ее заменять.
Когда необходимо менять SIM-карту
Это нужно делать, если вы потеряли карту вместе с гаджетом. Если такое случилось с вами, то как можно быстрее сначала заблокируйте утраченную симку
Также заменить нужно, когда ваш гаджет требует SIM-карты другого размера.
Когда SIM-карта становится несовместимой с технологиями связи, используемыми вашим оператором, то ее тоже нужно заменить.
Признаком неисправности карты является то, когда гаджет часто теряет соединение с сетью без видимых причин, при этом тот же гаджет работает нормально, если у него установить другую симку.
К тому же существует eSIM. Это отличный лайфхак, если у вас все ячейки для SIM и карт памяти заняты, eSIM идеальный способ пользоваться преимуществами связи ничего не меняя.
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