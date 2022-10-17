ВСУ уничтожили машину, которой хвастались россияне. Даже нечего сдать "на металл" (фото)

В поселке Дробышево возле Светлогорска Донецкой области ВСУ уничтожили машину, которой российские оккупанты очень гордились.

Что осталось от этого автомобиля и чем он известен - читайте в материале ниже.

В Дробышево ВСУ уничтожили модифицированную специализированную машину Р149 БМР "Кушетка-Б". Это российская командно-штабная машина оперативно-тактического звена. Такую технику используют для мониторинга обстановки в зоне боевых действий.

Благодаря своему техническому оснащению Р-149БМР входит в состав автоматизированной системы управления войсками, при этом существенно увеличивая оперативность работы.

В состав этого оборудования входят КВ и УКВ радиостанции, персональные компьютеры, которые могут взаимодействовать с аппаратурой навигации и связи.

Стоимость такого специализированного автомобиля очень высокая. И известно, что это не первая "Кушетка-У", которая была уничтожена в Украине.

Первую ВСУ уничтожили в марте в Сумской области, еще одну - удалось захватить неповрежденной. Еще одну такую машину "затрофеили" в сентябре в Харьковской области.

Как выглядит уничтоженная машина "Кушетка-У" в Донецкой области - смотрите на фото. Военные говорят, что даже нечего сдать "на металл".

Фото: РБК-Украина

А вот так выглядит "Кушетка-У", которую украинские военные захватили целой.