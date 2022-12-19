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"ВСУ победит!": маленькая девочка передала военным трогательное письмо и деньги

Ребенок передал письмо украинским военным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные массово обстреливают мирные города Украины. Поэтому, к сожалению, вместо беззаботного детства, дети вынуждены жить в новых реалиях и всеми методами приближают победу.

Об этом сообщили на странице Регионального управления Сил ТР "Юг" в Facebook.

Что написала девочка

Однажды в 126-ю отдельную бригаду территориальной обороны Одессы пришел маленький мальчик и принес конверт, сделанный своими руками. После этого он сразу пошел домой. Впоследствии, когда воины раскрыли это послание, они были очень растроганны.

"Очень спасибо вам! Чтобы вы скорее вернулись домой! ВСУ победит! Если бы не вы - то мы бы уже не были. Большое-большое вам спасибо", - написал ребенок в письме.

Также в конверте было 500 гривен. Бойцы разыскали автора записки - ею оказалась девочка.

Военнослужащие бригады презентовали девочке мотивационный шеврон бригады и выразили благодарность.

Такой большой поступок детей еще раз доказывает, что украинцы до последнего будут бороться за свою судьбу и свободу.

Девочка передала украинским военным письмо с благодарностью и деньги (facebook.com/TROPIVDEN)

Ранее мы сообщали, что в Мариинском дворце наградили детей-спасателей, приближающих победу Украины.

Также мы писали, что в Чернигове 8-летний мальчик собрал 60 тысяч гривен для помощи военным ВСУ.

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