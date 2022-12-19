"ЗСУ переможе!": маленька дівчинка передала військовим зворушливий лист та гроші

Що написала дівчинка

Одного дня до 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси, прийшов маленький хлопчик та приніс конверт, зроблений своїми руками. Після цього він одразу пішов додому. Згодом, коли воїни розкрили це послання, то були дуже розчулені.

"Дуже дякую вам! Щоб ви швидше повернулися додому! ЗСУ переможе! Якби не ви - то ми б уже не були. Велике-велике вам спасибі", - написала дитина у листі.

Також у конверті було 500 гривень. Бійці розшукали автора записки - нею виявилась дівчинка.

Військовослужбовці бригади презентували дівчинці мотиваційний шеврон бригади та висловили велику вдячність.

Такий великий вчинок дітей ще раз доводить, що українці до останнього будуть боротись за свою долю та свободу.

Дівчинка передала українським військовим лист з подякою та гроші (facebook.com/TROPIVDEN)