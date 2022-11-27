Продюсер Бардаш радуется обстрелам Украины и собирается на Донбасс "за звуками своего региона"

Скандальный продюсер группы "Грибы" и Wellboy Юрий Бардаш, который предал Украину и находится в Москве, поддерживая войну, собрался на родину - Донбасс. Как известно, "путинист", отчаянно радующийся обстрелам Украины, родился в Алчевске, а потом воспитывался в детдоме.

Зачем Бардаш собрался на Донбасс

Находящийся в Москве продюсер разразился новым перлом, которыми он в последнее время поражает даже людей, неспособных так сильно удивляться.

Как оказалось, на своей родине Юрий собрался искать новые таланты. А на Донбассе он уже не был 20 лет, как он сам признается.

"Скоро я отправляюсь на Донбасс за звуком моего региона. Я не был на родине, кажется, лет 20. Задача отслушать всех талантливых, выбрать топ и представить вашему вниманию", - написал он.

По словам артиста, он ищет "искру Божью".

"Дальше география моих поисков "искры Божьей" расширится на всю территорию России, но считаю своим долгом первым делом послушать земляков. Больше информации уже на этой неделе. Музыканты, певцы, творцы, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, я иду за вами", - резюмировал Бардаш.

Что писал Бардаш об обстрелах Украины

Интересно, что будучи сам родом из Украины, Бардаш открыто злорадствует массовым обстрелам энергетической инфрастуктуры нашей страны.

"Модернизированый укр гавермент" решил отменить православие для жителей Украины, значит быстрее стемнеет. Нет Бога, нет света", - пишет экс-продюсер "Грибов" и певицы Луны.

"На что рассчитывают украинцы, которые со своими семьями преспокойно сидят в Киеве? Разве они не следили за Мариуполем, разве они не видят Херсон? Люди, до последнего надеявшиеся, что все само собой рассосется, в итоге оказались в самых худших условиях, которые только можно придумать", - также сообщает "путинист".

Он советует украинцам бежать в села...

"Если думаете, что в вашей стратегии ожидания — хоть в Киеве, хоть в Харькове, хоть в Одессе — будет как-то по другому, знайте: это ошибочный вариант, и это еще не было холодов. Бегите в села, где есть дрова и вода, где есть любая возможность самим себя обогревать, а не ждать, пока кто-то это сделает", - резюмировал он.

Напомним, что в Украине, которую Бардаш так люто ненавидит, живет его первая жена Кристина Луна, а также его сын Георгий.

Вторая жена Елизавета Коцюба ушла от Бардаша с маленькой дочерью. Сейчас они живут в Грузии.

Первая жена Бардаша (певица Луна) и его сын Жора живут в Украине (Instagram/Luna)