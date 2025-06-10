Не удобно, а вредно: 6 вещей, которые не стоит хранить в кухонных шкафчиках

Кухонные шкафчики - удобное место для хранения всего: от посуды и специй до запасов продуктов. Но чрезмерная влажность, перепады температуры или близость к воде могут испортить определенные предметы или сделать их опасными.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple рассказывает о 6 вещах, которые лучше хранить в других местах, даже если вы привыкли держать их под рукой.

Кулинарные книги

Казалось бы, логично держать книги с рецептами рядом с плитой. Однако горячий пар и влага - главные враги бумаги. Страницы начинают выгибаться, слипаются или впитывают запахи пищи. Особенно жаль, если это старые рукописные рецепты.

Чтобы сохранить кулинарные книги в хорошем состоянии, держите их в сухом и прохладном месте - например, на полке в столовой или в специальном уголке кухни, подальше от источников тепла.

Одноразовая посуда

Одноразовые тарелки, стаканы и салфетки - удобная вещь для праздников или быстрого ужина. Однако, если хранить их во влажной среде, бумага становится мягкой, теряет форму и может заплесневеть.

Лучшее место для таких вещей - сухая кладовка или верхние полки, куда не достает пар и влага с мойки или плиты. Это продлит срок их хранения и сохранит внешний вид.

Бумажные полотенца

Этот привычный предмет часто хранится под раковиной или в нижних шкафчиках. Но как только там прольется вода, рулон может испортиться - намокнет, потеряет форму или заплесневеет.

Чтобы избежать неприятностей, лучше найти для полотенец сухое место, подальше от труб и воды - например, в шкафчике повыше или даже на открытой полке.

Кухонные шкафчики и открытые полки подходят для хранения не всех предметов и продуктов (фото: Pexels.com)

Специи

Кухня - бесспорно, правильное место для специй. Но вот горячие места рядом с плитой или духовкой - нет. Высокая температура и пар снижают аромат и портят вкусовые свойства.

Храните специи в сухом и прохладном шкафчике - желательно не над плитой. Идеально подойдет выдвижной ящик или настольная подставка, расположенная подальше от источников тепла.

Бытовая химия

Оставлять чистящие средства рядом с едой - не самая лучшая идея. Особенно опасно, если шкафчик легко открывается - для детей или домашних питомцев это может быть серьезной угрозой.

Лучше выделить отдельное место для химии - например, отдельную полку в кладовке или закрытый шкафчик в ванной. Это не только безопаснее, но и уменьшает риск случайного попадания химикатов в продукты.

Большие бутылки масла

Покупка масла впрок - экономно, но хранить его в теплом месте - это верный путь к порче. Масло теряет свои свойства, горчит или даже приобретает неприятный запах.

Оптимальное решение - перелить немного в небольшую бутылку для ежедневного использования, а основной запас держать в прохладной кладовке или подвале. Это позволит сохранить качество и продлить срок годности.