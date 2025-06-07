6 вещей, которые профессиональные декораторы никогда не делают в собственном доме

Какой дизайн интерьера в квартире, такой там и настроение у людей. Опытные эксперты знают, что никогда нельзя делать в собственном жилье.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Huff Post делится табу профессиональных декораторов в оформлении дизайна дома.

Не красят стены до выбора мебели

Начинать с краски кажется логичным, но профессионалы знают: это ловушка. В строительном магазине вас очарует идеальный голубой, но дома он может выглядеть слишком холодно или дисгармонично.

Мебель, шторы, ковер и текстиль задают настроение - именно к ним надо подбирать цвет стен. Например, насыщенная охра на стенах будет подходить только тогда, когда в комнате есть светлый текстиль и натуральное дерево.

Краска должна завершать образ, а не диктовать его. К тому же, освещение в комнате меняется - то, что казалось нежным днем, вечером может выглядеть угнетающе.

Не гонятся за трендами

Модные цвета и формы быстро теряют актуальность. То, что сегодня кажется стильным, завтра может выглядеть старомодно. Поэтому профессионалы отдают предпочтение классическим, проверенным временем вещам.

Они используют тренды только как акценты - например, меняя подушки, постеры, вазы или абажуры. Так проще обновить интерьер без больших затрат.

Например, сегодня в моде гофрированные стеклянные вазы, а завтра - металлические подсвечники. Основное же - диваны, столы, шкафы - остаются вне времени, выдержаны в нейтральных тонах.

Не копируют чужие вкусы

Одна из самых распространенных ошибок - попытка создать интерьер "как на картинке". Люди ориентируются на Pinterest или дома друзей, но забывают о собственных предпочтениях.

Профессиональные дизайнеры отмечают: дом должен отражать вашу личность. Не существует "правильного" интерьера - есть только тот, в котором вам комфортно.

Не существует правильного интерьера - только удобный (фото: Freepik.com)

Не загромождают пространство

Лишняя мебель, безделушки и узоры создают визуальный шум. Если комната выглядит как выставка, в ней трудно отдохнуть. Дизайнеры советуют оставлять "воздух" - пустое пространство, которое позволяет вещам "дышать".

Они избегают чрезмерного декора: вместо десяти фигурок - одна скульптурная ваза; вместо пестрых покрывал - текстиль с однородной фактурой. Если вы не можете свободно пройти по комнате, не задев стул - это знак, что пора пересмотреть интерьер.

Не игнорируют функциональность

Идеальная вещь - не только красивая, но и удобная. Диван может иметь роскошную обивку, но если он неудобен или его трудно чистить - он не будет долговечным.

Профессионалы всегда задаются вопросом: соответствует ли вещь стилю жизни жильцов? Практична ли она практична? Например, в семье с детьми выбирают ткани, которые легко стирать, а столы - без острых углов.

Кроме того, вещи должны соответствовать размерам комнаты. Громоздкий шкаф в маленькой спальне испортит все пространство, даже если он дизайнерский.

Не экономят на освещении

Освещение - это больше, чем просто лампочка. Оно создает атмосферу: уют, тепло, торжественность или спокойствие. Профессионалы комбинируют разные источники света - потолочные, подвесные, настольные, точечные, декоративные.

Они тщательно продумывают каждый уголок, чтобы свет не был слишком ярким или слишком тусклым. Например, в спальне часто используют теплую мягкую подсветку, а на кухне - яркие точечные светильники.

Декораторы также советуют избегать исключительно стандартных решений - лучше добавить немного индивидуальности: подвесную лампу из цветного стекла или настольный светильник в стиле ретро.