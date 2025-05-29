Вы тоже думали, к чему эти зубчики? Зачем между ручками ножниц есть металлическая часть

Обычные кухонные ножницы кажутся простым инструментом: взял - и режешь. Но можно заметить необычную деталь - металлическую вставку между ручками, похожую на зубчики. Зачем же она нужна?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Lad Bible рассказывает, почему эта маленькая металлическая деталь имеет множество неожиданных функций.

Прочный захват для орехов, костей и лобстеров

Эти небольшие металлические зубцы были созданы, чтобы сжимать и ломать. Прежде всего, они идеально подходят для колки орехов - достаточно зажать скорлупу между ручками ножниц, и слегка нажать. Никаких молотков или орехоколов!

Но не только орехи можно "обработать" этим инструментом. В некоторых рецептах бульонов требуется дробление костей - и кухонные ножницы с этими зубцами справляются и с этим. Также многие используют их для раскалывания клешней лобстера или краба. Если вы фанат морепродуктов - это настоящий must-have.

Благодаря этим зубчикам легко раскалывать орехи (фото: globalkitchenjapan.com)

Открывалка для крышек, банок и бутылок

Еще одна полезная функция - открывание банок и бутылок с закрученной крышкой. Забудьте о горячей воде, полотенцах или скользких руках. Металлические зубцы хорошо цепляются за крышку, позволяя ее легко прокрутить.

Некоторые модели ножниц имеют даже специальный вырез для снятия металлических пробок. Оказывается, этот "незаметный" элемент - не менее удобен, чем полноценная открывалка. И да, все это в одной паре ножниц!

Неожиданные лайфхаки - от яиц до меда

Кухонные ножницы с зубчатой вставкой - это еще и простой способ снять верхушку с вареных яиц. Просто слегка ударить по скорлупе - и имеем аккуратный срез.

А еще интернет-пользователи поделились, что эти ножницы удобно использовать для держания банок во время наливания меда, горячих соусов или стерилизованных продуктов. Они не скользят, не греются и удерживают предмет гораздо надежнее, чем обычная прихватка.

Так что маленькая деталь, которую легко не заметить, на самом деле может сильно облегчить жизнь. Металлические зубцы между ручками кухонных ножниц - это не просто конструктивная особенность, а настоящий универсальный инструмент: для колки, открывания, ломания и удержания.

Так что если вы еще не воспользовались всеми их возможностями - самое время достать ножницы из ящика и дать им новую, полноценную жизнь на кухне.