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Знания, которые всегда под рукой! 5 лучших приложений, которые легко "прокачают" ваш английский

Среда 29 ноября 2023 15:04
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Знания, которые всегда под рукой! 5 лучших приложений, которые легко "прокачают" ваш английский Учить английский можно интересно (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

В современном мире английский язык - фактически обязательный элемент развития личности. Мы встречаемся с ним везде - от музыки на радио до делового общения с зарубежными партнерами на работе. Именно поэтому в сети давно стали появляться бесплатные приложения для изучения английского.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало различные предложения в сети и рассказывает о лучших приложениях, которые помогут украинцам улучшить свой английский.

Duolingo

Мобильное приложение для изучения языка в игровой форме.

Кроме английского он позволяет также учить и другие языки - немецкий, испанский, французский, турецкий, японский или даже китайский.

Сегодня Duolingo работает также и на компьютере.

Знания, которые всегда под рукой! 5 лучших приложений, которые легко &quot;прокачают&quot; ваш английский

Скриншот

ED Words

Приложение поможет улучшить словарный запас с помощью карт.

Он позволяет выполнять четыре основных вида тренировок на запоминание слов и обогащает ваш язык на не менее 10 слов в день.

Здесь можно найти более 350 готовых тематических наборов, создавать собственные подборки, работать с "умным" алгоритмом интервальных повторений.

Знания, которые всегда под рукой! 5 лучших приложений, которые легко &quot;прокачают&quot; ваш английский

Скриншот

Lingualeo

Один из самых известных сервисов для изучения английского языка вместе со львенком по имени Leo.

Приложение пригодится для детей и взрослых, ведь в начале обучения программа анализирует уровень знаний пользователя и предлагает наиболее оптимальные задачи.

Следует отметить, что определенными разделами приложения бесплатно пользоваться не получится (они работают на платной основе).

Знания, которые всегда под рукой! 5 лучших приложений, которые легко &quot;прокачают&quot; ваш английский

Скриншот

LingQ

Это приложение помогает читать, переводить и слушать тексты на английском языке.

Выбранные незнакомые слова в текстах выделяются определенным цветом (в зависимости от степени сложности запоминания слова). Это позволяет не просто "зазубривать" новые слова, а запоминать их в контексте.

Кроме английского доступны и другие языки.

Знания, которые всегда под рукой! 5 лучших приложений, которые легко &quot;прокачают&quot; ваш английский

Скриншот

Memrise

Работа в приложении основана на научной методике, позволяющей выучить до 44 слов в час.

Главная "сила" программы - мемы, позволяющие значительно лучше запоминать материал.

Кроме того, разные игровые режимы тренируют разные аспекты памяти: визуальное изучение, повторение и закрепление, быстрое вспоминание и т.д.

Знания, которые всегда под рукой! 5 лучших приложений, которые легко &quot;прокачают&quot; ваш английский

Скриншот

Бонус!

Если вы хотите прокачать свой бизнес английский и предпочитаете Instagram, советуем обратить внимание на группу business_english_yappi.

Кроме того, стоит ознакомиться с рядом интересных Youtube-каналов:

  • BBC Learning English (помогает улучшить речь, восприятие английского на слух, пополняет словарный запас)
  • Ted Talks (улучшает английский и дает новые знания из разных сфер науки)
  • Rachel's English (помогает улучшить американский английский)
  • Let's talk (популярный канал, помогающий улучшить существующий уровень английского языка и пополняющий словарный запас)
  • Learn English With TV Series (улучшает восприятие английского на слух с помощью телешоу, фильмов и т.п.)

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы могут бесплатно учить английский онлайн.

Читайте также, кто из школьников будет трижды сдавать английский язык в виде ГИА.

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