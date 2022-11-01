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В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: когда их могут развернуть

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Киев, Вторник 01 ноября 2022 19:21
В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: когда их могут развернуть Фото: Киев готовит около тысячи пунктов обогрева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"Через ракетные атаки агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", - говорится в сообщении горадминистрации.

Сообщается, что для оборудования пунктов обогрева закуплены электрогенераторы, сделаны запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей. В них можно будет согреться, выпить чай, подзарядить телефоны и при необходимости получить необходимую помощь.

Ранее мы писали, что, начиная со среды, 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах Киева будут работать автобусы в целях экономии электроэнергии.

Также сообщалось, что Киев получил новые системы противовоздушной обороны для защиты энергетических объектов.

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